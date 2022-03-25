Два сахарных завода на Кубани заподозрены в картельном сговоре

25 марта 2022, 13:32

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Павловский и Тихорецкий сахарные заводы в Краснодарском крае необоснованно повысили отпускные цены на сахар, сообщила Федеральная антимонопольная служба, заподозрив картельный сговор.

Как писал "Кавказский узел", в первой декаде марта с полок магазинов в Волгограде исчез сахар, пожаловались местные жители. Сахар завозится ежедневно, но быстро раскупается, несмотря на ограничения в объеме продажи, отметили продавцы. Местные власти заявили, что ажиотажному спросу на сахар способствуют перекупщики. О повышенном спросе на сахар сообщали жители и других регионов юга России, в том числе Ростовской области и Дагестана.

После начала военной спецоперации российских войск на Украине санкции, введенные против России, спровоцировали падение курса рубля. Оно сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели. Власти регионов, в том числе юга страны, отреагировали попытками остановить рост цен.

По данным Краснодарского управления ФАС, в марте компании «Павловский сахарный завод» и «Сахарный комбинат Тихорецкий» повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30%, до 68,30 рублей за килограмм. "В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ФАС.

Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами не было, заявило ведомство. "Таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар. На основании этого Краснодарское УФАС возбудило в отношении заводов антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы", - отмечается в публикации.

Законодательство не запрещает предприятиям менять ценовую политику с учетом рыночной ситуации, но по закону "О защите конкуренции" запрещены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен, пояснило ведомство.

ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», по состоянию на 13.29 мск, не прокомментировали на своих сайтах версию Федеральной антимонопольной службы. При этом на сайте Павловского завода сообщается, что компания реализует свою продукцию "только через электронную площадку АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева". Этот же агрокомплекс указан на сайте Тихорецкого комбината как управляющая компания ЗАО. Сайт агрокомплекса, по состоянию на 13.29 мск, недоступен.

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