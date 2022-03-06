Пользователи соцсети потребовали принять меры против роста цен в Адыгее

06 марта 2022, 09:39

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Пользователи Instagram, комментируя сообщение главы Адыгеи о мерах по сдерживанию роста цен, призвали штрафовать предпринимателей, которые необоснованно завышают цены на товары.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля началась спецоперацияя российских войск на Украине, после чего была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении. Менеджеры волгоградских магазинов рассказали о возросшем спросе на бытовую технику, несмотря на рост цен. Рост цен на продукты обеспокоил и жителей Махачкалы, они потребовали привлекать к ответственности предпринимателей, которые повышают цены. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты.

Генсек ООН призвал Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, а Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

"Вместе с коллегами на оперштабе обсудили задачи по сдерживанию роста цен на продукты питания", - сообщил 5 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице muratkumpilov в Instagram, насчитывающей 100 тысяч подписчиков.

"Региональным торговым сетям и несетевым магазинам рекомендовано ограничить наценку на ряд товаров по примеру крупных сетей [...] В городах и районных центрах будем системно проводить ярмарки, где по низким ценам можно приобрести продукты питания местного производства", - написал он.

Он также поручил главам районов жестко контролировать цены на социально значимые товары.

Пользователи по данным на 9.30 мск сегодня оставили под сообщением 735 отметок "нравится" и 15 комментариев. Они сообщили, что рост цен уже начался, а некоторые продукты стало сложно купить.

"Проконтролируйте, пожалуйста, ситуацию. Очень много матерей без мужей, родственников. Как им закупаться всем необходимым при таких ценах?" - посетовала пользователь z__tkh077.

"Пока вы обсуждаете, цены уже растут... Пока чьи-то родные воюют, рискуют жизнью, их семьи будут покупать товары первой необходимости у шкуродёров?" - написала пользователь strueva.svetlana

"Обратите, пожалуйста, внимание на сахар", - поддержала ее malkovaelena01.

Некоторые пользователи призвали штрафовать предпринимателей за слишком высокую наценку на товары.

"Да штраф им еще надо, частники вообще обнаглели с ценами, кто их будет контролировать??? А именно частников очень, ну очень много! Уже не процент на продукцию, уже как хотят так и ставят", - написал irinachekhani.

"Кавказский узел" пока не проверял информацию о росте цен в Адыгее.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".