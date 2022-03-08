Жителей Красного Сулина предостерегли от панической скупки продуктов

08 марта 2022, 06:16

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Причин для панической скупки продуктов питания нет, товары подвозятся по графику, но люди, скупающие сахар и крупы, создают их искусственный дефицит, отметили опрошенные "Кавказским узлом" работники магазинов Красного Сулина. Представители местной администрации заявили, что проводят мониторинг цен и в случае их необоснованного повышения передают материалы в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились, но пока незначительно. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты. Комментируя сообщение главы Адыгеи о мерах по сдерживанию роста цен, пользователи Instagram призвали штрафовать предпринимателей, которые необоснованно завышают цены на товары.

24 февраля началась военная операция российских войск на Украине, после чего была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении. Менеджеры волгоградских магазинов рассказали о возросшем спросе на бытовую технику, несмотря на рост цен. Волгоградцы объяснили покупку техники необходимостью вложения дешевеющего рубля.

Корреспондент "Кавказского узла" 7 марта посетил несколько магазинов в городе Красный Сулин Ростовской области.

"Вчера (6 марта) вечером нам завезли 250 килограмм сахара. Утром открылись и за два часа весь сахар-песок разобрали. Остался только рафинад, и то немного", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" товаровед одного из магазинов крупной федеральной сети Яна.

По ее словам, введен запрет на оптовые покупки некоторых продуктов. "Сейчас сахар можно купить пять килограмм в одни руки, масло подсолнечное - пять бутылок, гречка, куры - тоже по пять. Но люди хитрые. Они приходят семьями - муж, жена, дети - и требуют на каждого члена семьи по пять единиц товаров. Либо делают по несколько заходов. В основном скупают сахар, муку, рис - он, кстати, сегодня у нас тоже закончился, масло, вермишель и оставшиеся недорогие крупы", - сообщила девушка.

При этом, по ее словам, люди сами создают искусственный ажиотаж. "Совершенно непонятно, зачем они вообще скупают. Они же сами и создают ажиотаж и, как следствие - дефицит. Да, цены поднялись за последние дни, но нельзя сказать, чтобы сильно. Что-то даже упало в цене, но в целом, конечно, небольшой рост есть. Так, гречка стоила 68 рублей, сейчас 74 рубля. Сахар у нас не подорожал, куры не подорожали, масло тоже стоит на месте", - отметила Яна.

В магазине другой крупной федеральной сети, который также расположен в центре города, корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 6 марта сахара не было, весь разобрали. "Но сегодня (7 марта) привезли. Правда, почти весь уже раскупили", - сказала продавец Татьяна.

Она также сообщила, что введена норма на пять килограммов сахара в одни руки. "До введения нормы приходили торгаши с рынка и по много скупали. У нас сахар 57 рублей за килограмм - они на рынке продают по 75. Люди в основном скупают сахар, соль, муку, рис, гречку, масло, недорогие крупы", - рассказала девушка.

Еще в одном магазине корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что с утра продавали сахар по 95 рублей за килограмм, но пояснили, что такая цена была из-за сбоя. "Сейчас продаем по 75 рублей за килограмм. Сахара осталось немного, берут по 10-20 килограммов - у нас ограничений нет", - указала продавщица, которая отказалась представиться.

Еще в одном сетевом магазине корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что сахар закончился еще днем ранее, новые поставки планируются только 8 марта. "Люди раскупают сахар, рис, муку, масло растительное, соль и другие продукты. Зачем они столько много берут - непонятно. Они же сами создают панику. Из-за этого товар быстро заканчивается, его не успевают завозить", - отметила продавщица магазина.

Заведующая другим магазином федеральной сети рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "сахар, соль, гречка, пшено, масло отпускаются по пять в руки".

"Некоторые люди упрашивают продать чуть больше. А что продавать, если сегодня (7 марта) днём в 15:00 был завоз, в том числе и сахар привозили. И вот за четыре часа его почти весь разобрали <...> Был большой спрос на соду, одна женщина десять пачек брала. Мы удивлялись, зачем столько много, что с ней делать. Спрашиваем - говорят: "Пусть будет". А сейчас весь уксус разобрали, его нет у нас в продаже. Как волнами - то соду гребут, то муку, уксус", - рассказала она.

Покупатели по-разному прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" свое отношение к ситуации с продуктами. Пожилые люди заявили, что опасаются дефицита, тогда как молодежь не верит в него.

Пожилая женщина Наталья отметила, что покупает впрок, так как помнит, какая ситуация с продуктами была в 90-е годы.

"Я не собираюсь ничего покупать в большом количестве. У меня есть пачка сахара дома. Как закончится, пойду и куплю. Я не верю, что будет дефицит. По крайней мере, с сахаром точно", - заявила 22-летняя Алёна.

"Я думаю, люди сами сеют панику, из-за чего поднимаются цены, случаются перебои. Не вижу смысла закупаться - на всю жизнь не купишь", - считает 32-летняя Инна.

Сотрудник администрации Красносулинского района сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что осуществляется мониторинг цен на социально-значимую группу товаров из 20 наименований и ГСМ, результаты направляют в прокуратуру и департамент потребительского рынка Ростовской области.

В России крупные ритейлеры ввели ограничение по отпуску продукции в одни руки. Ранее начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов назвал такую меру необходимой. По его словам, в крупных магазинах, например, сахар "начали скупать целыми фурами". "Цель таких действий понятна – создать дефицит, ажиотажный спрос, взвинтить цены и нажиться на его перепродаже, что недопустимо. И администрация города, администрации ритейлеров этого не допустят", - приводит его слова "Дон-ТР".

Пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила 5 марта, что к 9 марта будет подготовлен план первоочередных мер по повышению устойчивости экономики Ростовской области в условиях санкций.

"Мы должны детально проработать меры по поддержке населения и в целом экономики. Безусловно, приоритетом здесь является поддержка жителей. Поэтому в первую очередь важно совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы установить на потребительском рынке контроль за ценами на социально значимые товары", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.

На первом заседании областного штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики, которое прошло 4 марта, было заявлено, что в регионе имеются достаточные запасы продовольствия, горюче-смазочных материалов и других социально-значимых товаров, а агропромышленный комплекс региона готов к весенним полевым работам, информирует "Интерфакс".

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