Житель Прохладного заподозрен в пропаганде экстремизма

23 марта 2022, 12:35

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52-летний житель Кабардино-Балкарии подозревается в пропаганде общественного объединения, созданного для свержения конституционного строя, предположили следователи.

Сотрудники ФСБ и Центра "Э" МВД по СКФО "пресекли деятельность" одного из организаторов общественного объединения "Государство РСФСР", основной целью которого является свержение конституционного строя, сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по Кабардино-Балкарии.

По версии силовиков, 52-летний житель города Прохладный пропагандировал идеологию, направленную "на побуждение жителей республики к отказу от исполнения гражданских обязанностей" и отказу от соблюдения законов о "кредитных, налоговых и иных фискальных обязательствах".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 239 УК РФ, сообщает ТАСС, не уточнив, задержан ли подозреваемый.

Часть 3 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) предусматривает до двух лет лишения свободы.

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