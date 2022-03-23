Астраханский застройщик обвинен в обмане дольщиков

23 марта 2022, 02:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд направлено дело застройщика, который, по данным следствия, заключил договоры с дольщиками на строительство в Астрахани многоквартирного дома, получил от них более 17 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнил.

По версии следствия, с октября 2013 года по декабрь 2017 года 64-летний руководитель астраханской строительной компании заключил договоры с пятью жителями Астраханской области на строительство многоквартирного дома с долевым участием в Советском районе Астрахани.

"Денежные средства по этим договорам были получены в полном объеме и в срок, но оформлены были как получение беспроцентного займа директором фирмы и вносились через кассу предприятия. Обещанных документов для регистрации права собственности на жилье никто так и не получил. Потерпевшие оплатили 17 миллионов 400 тысяч рублей. Обвиняемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями потерпевшим имущественный ущерб в особо крупном размере", - сказано в сообщении от 22 марта на сайте Главного управления МВД России по Астраханской области.

В отношении мужчины было возбуждено пять уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), которые впоследствии были соединены в одно. Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство.

Согласно УК РФ часть 4 статьи 159 - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Комментариями застройщика или его представителей относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Ростовский областной суд 29 ноября 2021 года рассмотрел апелляционную жалобу осужденных за хищение средств при строительстве жилых комплексов "Европейский" в Ростове-на-Дону, "Южный" и "Валентина" в Краснодаре и оставил приговоры в силе, лишь смягчив на полгода срок одному из осужденных.