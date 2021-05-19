Вход в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 мая 2021, 14:09

Ростовский застройщик приговорен к шести годам колонии за хищение 430 миллионов

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным главу компании "ЦСТ-Строй" Дмитрия Дризо в обмане 300 дольщиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Главбух компании получила условный срок за пособничество в мошенничестве. 

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по обвинению  бывшего руководителя и главного бухгалтера ООО "ЦСТ-Строй" в мошенничестве со средствами дольщиков.

"Установлено, что Дмитрий Дризо с июля 2013 года по сентябрь 2018 года при строительстве трех многоквартирных домов в Ростове-на-Дону заключил договоры участия в долевом строительстве с более чем 300 гражданами. Но взятые на себя обязательства не выполнил, похитив более 430 миллионов рублей", - сообщила сегодня прокуратура Ростовской области

Главбух компании Татьяна Солтус предоставляла дольщикам ложную информацию о ходе строительства и сроках сдачи домов в эксплуатацию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил Дризо к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Солтус - к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, проинформировало сегодня ТАСС.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 УК РФ предполагает пособничество в совершении преступления и и отдельного наказания не предусматривает.

Заявленные дольщиками гражданские иски удовлетворены, арест на имущество обвиняемых оставлен в силе, сообщил сегодня "Интерфакс".

Уголовное дело в отношении Дризо и Солтус поступило в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 29 января 2020 года, состоялись 66 судебных заседаний, приговор был оглашен 13 мая, следует из карточки дела на сайте суда. 

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель 22 апреля попросил назначить от четырёх до 12 лет колонии обвиняемым по делу о крупном обмане ростовских и краснодарских дольщиков при строительстве трех жилых комплексов. Часть дольщиков жилкомплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону до сих пор не получила ни квартир, ни компенсаций.

Примечание:

"Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу о ЖК на ростовской набережной", "Обманутые дольщики начали серию пикетов в Ростове-на-Дону", "Суд вернул дело об обмане аксайских дольщиков в прокуратуру".

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