Участники акции в поддержку Украины в Тбилиси, фото И. Кукуджановой для "Кавказского узла"

20 марта 2022, 04:35

Почти 600 тонн гуманитарной помощи отправлено на Украину из Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Грузии собрали и отправили на Украину гуманитарные грузы весом до 580 тонн. Всего было отправлено два самолета и 22 фуры.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта грузинские волонтеры сообщили, что собрали по меньшей мере 200 тонн вещей для жителей Украины.

До 580 тонн гуманитарных грузов отправили жители Грузии на Украину, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. По его словам, всего на Украину были отправлены два самолета и 22 фуры, пишут 19 марта "Новости-Грузия".

Касьянов также отметил, что деньги, которые поступают на специальные счета посольства в Грузии, полностью расходуются на нужды Вооруженных сил Украины. В частности, на них закупают лекарства и предметы быта в Грузии, Турции и Польше, сообщает "Грузия-онлайн".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках", "Двое военных из Северной Осетии погибли на Украине", "Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 марта 2022, 05:34

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