Волонтеры в Тбилиси рассказали о сборе помощи для жителей Украины

17 марта 2022, 14:02

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Собранную в Грузии гуманитарную помощь для жителей Украины ежедневно вывозят на двух грузовиках для отправки, но граждане Украины могут получить нужные им вещи и в самом пункте сбора помощи в Тбилиси, рассказали волонтеры. По данным координатора добровольцев, собрано по меньшей мере 200 тонн вещей.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта около 80 тонн вещей, продуктов и предметов первой необходимости собрали для жителей Украины волонтеры в Тбилиси и Батуми. К 11 марта по всей стране собрано более 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил представитель правительства Грузии.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

16 марта корреспондент "Кавказского узла" побывал в пункте сбора помощи на улице Палиашвили в Тбилиси. Этот пункт площадью примерно 150 квадратных метров был открыт в конце февраля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор сбора помощи Лаша Цицкарадзе. "Этот офис открыла известная джазовая певица Нино Катамадзе вместе со своими друзьями", - пояснил он, добавив, что в пункте сбора помощи работают только волонтеры.

В офисе непрерывно идет работа. В частности, девятиклассник Александр разбирает и пакует детские вещи. Чуть дальше другие волонтеры пакуют предметы детской гигиены, салфетки, детские салфетки, памперсы. Отдельно пакуются детские лекарства и корма для животных.

Одежда для взрослых и детей девушки-волонтеры сортируют примерно по размерам, раскладывают в различные ящики и маркируют. Волонтеры пояснили, что граждане Украины приходят со своими паспортами и выбирают в этом офисе все, что им нужно для жизни.

У всех собранных лекарств волонтеры проверяют срок годности и пакуют только доброкачественные лекарства. На выходе из офиса стоят готовые к отправке ящики. Как пояснили работники корреспонденту "Кавказского узла", ежедневно готовая к отправке помощь вывозится отсюда на двух грузовиках.

По данным Цицкарадзе, всего собрано примерно 200-250 тонн гуманитарной помощи. "100 тонн уже отправлено, остальное на складах. У нас было больше волонтеров, но сейчас они переместились на склады. Люди приходят после работы, после учебы, молодые мамы оставляют детей бабушкам и приходят сюда работать", - сказал он.

Школьник Александр рассказал, что с первых дней работает в этом офисе. Подросток пояснил, что его интересуют политические науки, и в дальнейшем он планирует заняться изучением политики.

Жительца Харькова, представившаяся Надей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхала на Шри-Ланке, а 3 марта узнала, что ее дом разрушен и возвращаться некуда. "Мне пришлось лететь сюда в Грузию... Меня здесь приняли, и сейчас я здесь работаю волонтером", - сказала Надя.

16 марта мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с гражданами Украины, которые находятся в городе. Он проинформировал их о мероприятиях поддержки, организованных мэрией, сообщила пресс-служба мэрии. "Наша сегодняшняя встреча была бы другой, если бы в Украине был мир… Вся Грузия поддерживает украинский народ", - приводятся слова Каладзе в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".