Подозреваемый рассказывает о деталях преступления. Скриншот видео допроса подозреваемого, опубликованного на сайте управления Следкома по Дагестану 20 октября 2020 года

15 марта 2022, 10:47

Продлен арест обвиняемому в убийстве девочки из Каспийска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана продлил на месяц срок ареста жителя села Леваши, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве школьницы из Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело двух жителей Махачкалы, обвиненных в похищении и убийстве в 2018 году восьмилетней жительницы Каспийска. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в похищении ребенка, организации похищения ребенка, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве несовершеннолетней.

Верховный суд Дагестана, в который поступило дело, продлил на месяц срок ареста М. Мирзалибагандова, обвиняемого в похищении, сексуальном насилии и убийстве девочки, сообщила сегодня пресс-служба суда, не уточнив имя мужчины.

"Срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продлевался в установленном порядке, в последний раз по 18 марта 2022 года. Указав, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не изменились и не утратили своего значения, суд постановил продлить меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на один месяц, а всего до 18 месяцев, то есть по 18 апреля 2022 года", - говорится в публикации на сайте Верховного суда.

Напомним, 29 июля 2018 года восьмилетняя девочка вышла в магазин в Каспийске и не вернулась домой. Поиски с участием силовиков и волонтеров велись две недели, но результата не дали. 9 сентября того же года был обнаружен мешок с останками ребенка.

18 октября 2020 года силовики задержали подозреваемого - 36-летнего жителя села Леваши. Он дал признательные показания, и суд заключил его под стражу. По версии следствия, в июне 2018 года женщина предложила своему знакомому похитить восьмилетнюю девочку, чтобы получить выкуп в два миллиона рублей от родственников ребенка.

29 июля 2018 года мужчина обманом завел девочку в заранее приготовленную квартиру, где отобрал у ребенка мобильный телефон и запер, считают следователи. Мужчина удерживал девочку в квартире по 1 августа 2018 года, при этом он неоднократно совершал над ней насилие, а затем, опасаясь разоблачения, убил ребенка, предполагают следователи.

В сентябре 2018 года, по версии следствия, похитители написали родственникам девочки записку с требованием двух миллионов рублей. Мужчина, арестованный по обвинению в убийстве девочки, в апреле 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство двух миллионов рублей у ее родителей, он вышел на свободу летом 2020 года.

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Примечание:

"Следком подтвердил гибель пропавшей в Каспийске девочки", "В Дагестане полиция продолжает поиски двух пропавших в Буйнакске студенток", "Пропавший в Дагестане житель Москвы найден на кирпичном заводе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 марта 2022, 15:00

15 марта 2022, 14:52

15 марта 2022, 13:56

15 марта 2022, 13:53

15 марта 2022, 13:15

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