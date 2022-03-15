Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса

15 марта 2022, 12:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фуры с гуманитарной помощью отправились из Дагестана к жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас размещены в Крыму.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Минобороны России рапортовало об эвакуации с Украины около 250 тысяч человек с начала проведения специальной операции. По данным ООН, уже более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.

"Из Дагестана отправилось почти 80 тонн гуманитарного груза из пяти фур. В состав груза вошли бутилированная вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая химия, средства личной гигиены, памперсы, медикаменты и одежда", - цитирует пресс-службу правительства республики "Интерфакс".

Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в сборе груза приняли участие все дагестанские сельхозтоваропроизводители. "Прежде всего, мы сформировали гуманитарные грузы из продукции длительного хранения, это сахар, мука, консервы и хлебобулочные изделия", - уточнил он.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей. В чем суть начатой 24 февраля военной операции российских войск, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".