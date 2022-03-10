Дети эвакуированы из села в Нагорном Карабахе из-за интенсивных обстрелов

10 марта 2022, 01:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные обстреляли общины в Аскеранском и Мартунинском районах, в адрес жителей села Храморт прозвучали угрозы, заявила прокуратура Нагорного Карабаха. Жители Храморта вывезли своих детей с опасной территории, сообщила местная жительница.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные сделали три выстрела из гранатомета в сторону села Храморт Аскеранского района. Военное ведомство Азербайджана возразило, что военнослужащие Нагорного Карабаха вели обстрелы из стрелкового оружия, а азербайджанские военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. 9 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные сделали несколько выстрелов из миномета в направлении села Хнушинак. Жертв и разрушений нет, сообщили в администрации села.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Со стороны азербайджанских военных постов в течение нескольких часов велись обстрелы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Храморт Хачатрян.

"Из села хорошо видно, что на азербайджанских военных постах скапливается военная техника и живая сила. Мы эвакуировали детей", - сказала она.

Азербайджанские военные ведут активный огонь в направлении общин Храморт и Нахичеваник Аскеранского района, общин Хнушинак и Кармир Шука Мартунинского района, указала 9 марта прокуратура Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook. Села обстреливают из оружия различного калибра, в том числе из минометов, отметило надзорное ведомство.

В течение дня (9 марта) со стороны азербайджанских позиций близ села Храморт через громкоговоритель звучали требования "покинуть территорию" и угрозы "применить силу", сообщила прокуратура.

Обстрелы мешают сельчанам вести сельскохозяйственную деятельность и их свободному передвижению, заявило ведомство.

По данным на 01.00 мск 10 марта комментариев относительно заявления прокуратуры Нагорного Карабаха и жителей села Храморт на сайте Минобороны Азербайджана нет.

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