Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах села

09 марта 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные сделали несколько выстрелов из миномета в направлении села Хнушинак, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Жертв и разрушений нет, сообщили в администрации села.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха заявило сегодня, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные обстреляли выпустили из гранатомета три снаряда в сторону села Храморт Аскеранского района. Военное ведомство Азербайджана возразило, что военнослужащие Нагорного Карабаха вели обстрелы из стрелкового оружия, а азербайджанские военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская сторона обстреляла из минометов село Хнушинак Мартунинского района, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. "9 марта с 14:00 до 14.30 часов по местному времени [13.00-13.30 мск] азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня с позиций, расположенных в направлении села Хнушинак Мартунинского района... применив минометы калибра 60 мм, выпустив четыре мины", - говорится в публикации на странице ведомства в Facebook, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В результате обстрела жертв и разрушений нет, община продолжает повседневную жизнь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации села Хнушинах.

Азербайджан "намеренно идёт на обострение ситуации", предположил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Конечно, эта провокация в первую очередь направлена на запугивание нашего общества. С другой стороны, очевидны попытки очернить российских миротворцев", - написал он на русском языке в своем Telegram-канале.

В свою очередь омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян упрекнул "азербайджанские военные информационные источники" в распространении "ложных слухов о нарушении армянской стороной режима прекращения огня".

"Таким образом, Азербайджан хочет оправдать [...] посягательства на гражданское население, а заодно подготовить почву для последующих действий и провокаций", - заявил Степанян, также обратив внимание, что Азербайджан занимается "дискредитацией российских миротворческих сил".

Минобороны Азербайджана, заявляя об обстрелах своих позиций на линии соприкосновения, неоднократно подчеркивало, что стрельба велась с территории, где размещены российские миротворцы.

В Армии обороны Нагорного Карабаха также опровергли заявление Минобороны Азербайджана о том, что военнослужащие Нагорного Карабаха обстреливали азербайджанские позиции, сообщает сегодня "Новости-Армения".

"Министерство обороны Азербайджана 9-го марта распространило заявление о том, что подразделения Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) якобы обстреляли из огнестрельного оружия азербайджанские боевые позиции, после чего они открыли ответный огонь. Это заявление не имеет ничего общего с реальностью: Армия обороны Арцаха [...] не открывала огонь по азербайджанским позициям", - процитировало заявление ведомства издание.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 17.00 мск, не прокомментировало на своем сайте заявления представителей властей Нагорного Карабаха.

Отметим, что в феврале после вмешательства российских миротворцев и представителей властей Нагорного Карабаха азербайджанские военные прекратили требовать у жителей села Храморт покинуть дома. Ранее, 15 февраля, житель села Храморт был обстрелян с азербайджанской стороны, когда проводил сельхозработы, пули повредили его трактор, сообщила полиция Нагорного Карабаха. На следующий день азербайджанские военные угрозами заставили сельчан прекратить работы на виноградниках. О регулярных обстрелах и звучащих с азербайджанской стороны требованиях покинуть дома рассказали 6 марта и жители сел Храморт и Норшен.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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