09 марта 2022, 11:15

Баку отверг обвинение в обстреле мирных жителей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, после чего они открыли ответный огонь. Но военные Азербайджана не обстреливали мирных жителей, заявило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным оборонного ведомства Нагорного Карабаха минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли село Храморт в Аскеранском районе (расположен на территориях Ходжалинского и Агдамского районов Азербайджана, – прим. "Кавказского узла").

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие Нагорного Карабаха подвергли обстрелам позиции солдат Азербайджана, заявило Минобороны страны. "С полудня 8 марта до утра 9 марта [с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха] велись обстрелы из стрелкового оружия различного калибра по азербайджанским позициям в Ходжалинском и Геранбойском районах", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские солдаты открыли ответный огонь, добавило министерство. "Азербайджанская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре", – подчеркнуло ведомство.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Бакинские аналитики не исключили риски боестолкновений после брюссельской встречи Алиева и Пашиняна", "Правительство Армении согласовало отправку миротворцев в Казахстан", "Петиция в защиту карабахских топонимов набрала более 3000 подписей".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 марта 2022, 13:03

09 марта 2022, 12:28

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