08 марта 2022, 11:21

Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках в Карабахе и Нахичевани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обстрелы велись с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", оборонные ведомства Азербайджана и Армении регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 7 марта Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах своих военных со стороны Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы. Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию, а после заявило об обстреле села Храморт.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана сегодня сообщило о перестрелках в Карабахе и Нахичеванской автономной республике (НАР). "[...] с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 7 марта в 18.45 (17.45 мск) обстреляли из оружия различного калибра позиции в направлении села Паправенд Агдамского района", - сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

Кроме того, по данным Минобороны, 8 марта в 07.30 (06.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции близ пограничного села Килид Ордубадского района НАР. "На обоих направлениях азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры. В настоящее время ситуация стабильна, оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанскими подразделениями", - говорится в сообщении ведомства.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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