Поиски сбежавших из социального центра детей ведутся в Ростовской области

09 марта 2022, 20:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое детей самовольно покинули социальный Центр помощи детям в Новошахтинске и не вернулись, сообщили следователи.

По их данным, дети в возрасте 11, 12 и 15 лет ушли из социального Центра 8 марта.

"Проводится доследственная проверка, организованы поиски детей. Установлено, что ранее несовершеннолетние, без разрешения, самовольно, покидали территорию Центра.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

"Кавказский узел" ранее писал о поисках в Ростовской области тринадцатилетней девочки. Она ушла из дома 6 апреля 2019. Через день девочка была найдена живой.