17 февраля 2020, 14:59
Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников
Двое десятилетних детей из Обливского района Ростовской области переходили реку по льд и утонули, сообщило следствие.
Как писал "Кавказский узел", двое десятилетних детей пропали, уйдя из дома в Ростовской области 16 февраля.
Следователи нашли следы обуви пропавших школьников у реки Чир на окраине станицы Обливской и заключили, что дети переходили реку по льду. Сегодня в реке были найдены и тела обоих детей, сообщило на своем сайте областное управление Следкома.
"По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде", - процитировал сегодня официального представителя ведомства Галину Гагалаеву "Сайт города Ростова-на-Дону".
"Найдена пропавшая в Ростове-на-Дону девочка", "Найдены пропавшие в Дагестане дети", "Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок".
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