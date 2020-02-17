17 февраля 2020, 14:59

Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников

Двое десятилетних детей из Обливского района Ростовской области переходили реку по льд и утонули, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", двое десятилетних детей пропали, уйдя из дома в Ростовской области 16 февраля.

Следователи нашли следы обуви пропавших школьников у реки Чир на окраине станицы Обливской и заключили, что дети переходили реку по льду. Сегодня в реке были найдены и тела обоих детей, сообщило на своем сайте областное управление Следкома.

"По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде", - процитировал сегодня официального представителя ведомства Галину Гагалаеву "Сайт города Ростова-на-Дону".

Примечание:

"Найдена пропавшая в Ростове-на-Дону девочка", "Найдены пропавшие в Дагестане дети", "Найден пропавший в Кабардино-Балкарии ребенок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 февраля 2020, 14:54

17 февраля 2020, 14:07

17 февраля 2020, 13:37

17 февраля 2020, 12:33

17 февраля 2020, 12:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи