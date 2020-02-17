Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников

17 февраля 2020, 14:59

Двое десятилетних детей из Обливского района Ростовской области переходили реку по льд и утонули, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", двое десятилетних детей пропали, уйдя из дома в Ростовской области 16 февраля.

Следователи нашли следы обуви пропавших школьников у реки Чир на окраине станицы Обливской и заключили, что дети переходили реку по льду. Сегодня в реке были найдены и тела обоих детей, сообщило на своем сайте областное управление Следкома.

"По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде", - процитировал сегодня официального представителя ведомства Галину Гагалаеву "Сайт города Ростова-на-Дону".