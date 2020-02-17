17 февраля 2020, 12:33

Двое школьников пропали в Ростовской области

Полиция призвала жителей Ростовской области помочь в поиске десятилетних школьников, пропавших 16 февраля.

Двое детей ушли из дома 16 февраля и до сих пор их местонахождение не установлено, сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области.

Детям на вид 10-11 лет, рост 145-150 см, оба худощавого телосложения. Один из них был одет в куртку зеленого цвета с капюшоном, вязаную шапку темного цвета и джинсы. Второй - в куртку синего цвета с капюшоном, черную шапку, джинсы, зимние ботинки темного цвета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

МВД призвало всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, сообщить об этом в правоохранительные органы.

"Кавказский узел" ранее писал об исчезновении ребенка в Ростова-на-Дону в апреле 2019 года. Тринадцатилетняя школьница ушла из дома 6 апреля и не вернулась. 7 апреля стало известно, что она найдена живой.

Примечание:

"Найдено тело одной из пропавших в Дагестане девочек", "Поиски российского туриста в Абхазии приостановлены", "Школьник пропал во время соревнований по ориентированию на Кубани".

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