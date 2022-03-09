McDonald's в Краснодаре. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

09 марта 2022, 05:38

Жители Юга России поспорили о последствиях приостановки работы ресторанов McDonald's

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи Instagram из Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда и Ставрополя по-разному отнеслись к новости о временном закрытии всех ресторанов быстрого питания McDonald's в России. Одни комментаторы порадовались за здоровье россиян, другие посочувствовали работникам сети и сочли подобные санкции ударом по бюджету страны.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински 8 марта сообщил о том, что все 850 ресторанов в России будут временно закрыты. Об этом написано на сайте сети, при этом уточняется, что сообщение "было первоначально отправлено по электронной почте" генеральным директором "сотрудникам и франчайзи McDonald's".

В заявлении гендиректора также указывается, что 62 тысячи работников сети будут продолжать получать зарплату в период приостановки работы сети. "В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", - написал Кемпчински.

В сообщении также указывается, что компания "оказала немедленную финансовую поддержку команде на Украине". "Мы продолжаем выплачивать полную заработную плату нашим украинским сотрудникам и пожертвовали пять миллионов долларов в фонд помощи сотрудникам".

Новость о приостановке работы ресторанов сети McDonald's пользователи Instagram-пабликов восприняли по-разному. Одни сочли, что закрытие пойдет на пользу здоровью россиян, другие посочувствовали работникам сети, так как их будущее неопределенно.

"Вперед, здоровая нация!" - радуется пользователь Instagram-паблика "Типичный Краснодар" (497 отметок "Нравится" и 133 комментария по данным на 04.00 мск сегодня, 9 марта) evgeniy_o23.

"Очень невкусно в России, пусть уходят с нашего рынка", - заявила elena_1901.

"К этому нас жизнь не готовила. Единственное - смех смехом, а люди, работающие там, остались без работы", - придерживается иного мнения tanita.

"Чему вы радуетесь? Потере рабочих мест и налогов?" - задается вопросом julia_ovsepian.

"Тут не только пополнение армии безработных, но еще и остановка инвест-проектов, уменьшение отчислений НДС и НДФЛ в бюджет, которые в рядах исчисляются (и это только макдак), - написал evgen_elvis.

Неоднозначно отреагировали на новость о временном закрытии ресторанов пользователи паблика "Город Ростов" (1408 отметок "Нравится" и 334 комментария по данным на 04.00 мск сегодня, 9 марта). 

"Почему временно? Пусть закрывают навсегда!" - считает svetka_14.10.

"Жаль, что временно! Открывается ниша", - написала julia.philipovich.

"И работники этой столовой останутся без работы? Может, национализировать эти столовки и открыть под новой вывеской?" - предложил roman.rnd.

"Жалко только людей, кто работал", - отметила irina.sviridova.

Разделились мнения и у жителей Ставрополя. В Instagram-паблике "СтавропольRu" одни комментаторы поддержали временное закрытие ресторанов, другие также задумались о будущем их сотрудников.

"Пельменные и чебуречные надо возвращать", - предложил diakov7001.

"Так можно наш "Макдональдс" оставить, просто назвать по-другому и передать в частные руки отечественного производителя. И люди при работе, и то же меню оставить", - считает raion_metro_snt26.

"А чем она хорошая новость? Тем, что рабочий персонал останется без работы, средств к существованию? Я знаю пары, которые работают вдвоем, им что платить будут?" - задается вопросом gdjig.

"Людей жалко, останутся без работы. А жили без этого. Сто лет мак не родился и голода не было", - отметила ira.2930.

Взволновала новость о приостановке работы ресторанов и пользователей Instagram-паблика "Привет, Волгоград!" (2250 лайков и 310 комментариев). Но их комментарии также разделились от приветственных до осторожно-пессимистических.

"Пусть закрываются! Изъять у них помещение с имуществом и открыть там наши кафешки! С пирожками и блинами!" - написала nata800ru.

"Спасибо, что США заботится о моей фигуре", - иронизирует feel_the_bath.

"Единственное - жаль, что люди остались без работы", - внесла нотку пессимизма goar_mosoyan.

"Главное, если люди не останутся без ЗП. Остальное неважно, уж точно найдем, что поесть", - отметил roman_v_shlepin.

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Примечание:

"Первый протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России составлен в Калмыкии", "В Ингушетии прошли похороны погибших на Украине военных", "Около 5,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 марта 2022, 10:40

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