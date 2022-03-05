Вход в здание Народного собрания Республики Абхазия. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

05 марта 2022, 07:25

В трех округах Абхазии выборы в парламент будут безальтернативными

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На 35 мандатов в парламенте Абхазии претендуют 123 кандидата. В одном из округов Сухума, а также в Пицунде и Цандрыпше выборы будут безальтернативными.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Аналитики отметили, что выборы в парламент достаточно конкурентные, но жители мало ими интересуются.

По данным Центризбиркома Абхазии, 123 кандидата в депутаты претендуют на 35 мандатов в парламенте. Наибольшее количество кандидатов в сухумском округе №7 - девять. По семь кандидатов в сухумском округе №9 и аацынском округе №20. По шесть кандидатов в сухумских округах №4 и №6, сообщает 4 марта "Апсныпресс".

В трех округах выборы будут безальтернативными. По одному кандидату в депутаты в сухумском избирательном округе №5, пицундском №10 и цандрыпшском №14.

Кроме того, как информирует ЦИК, один кандидат аннулировал регистрацию, еще семеро так и не подали документы для этого, причем один из них - по упомянутому округу №14, информирует "Апсадгьыл-Инфо".

Из 123 кандидатов в депутаты - 107 мужчины, 16 женщин. В числе претендентов - 19 депутатов шестого созыва (2017-2022 годы), 14 кандидатов выдвигаются от политических партий (восемь - от "Амцахары", двое - от "Апсны", двое - от Партии экономического развития Абхазии, один - от Народной партии Абхазии, один - от партии "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие"), сообщает apsny.ru.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Примечание:

"Вакцинация от коронавируса "Спутником V" начата в Абхазии", "Врачи пожаловались на нехватку медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале", "Сотрудники онкоцентра в Абхазии заподозрены в хищениях препаратов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 08:33

  • Власти Северной Осетии отменили QR-коды

    Правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений отменено в Северной Осетии. Кроме того сняты ограничения на работу ресторанов, спортзалов и ночных клубов, сообщили власти региона.

05 марта 2022, 07:41

05 марта 2022, 06:30

  • Аналитики оценили шансы на вступление Грузии в Евросоюз

    Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако приятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя подачу заявки на членство в объединении премьером-министром страны.

05 марта 2022, 05:59

05 марта 2022, 05:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи