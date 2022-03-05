В трех округах Абхазии выборы в парламент будут безальтернативными

05 марта 2022, 07:25

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На 35 мандатов в парламенте Абхазии претендуют 123 кандидата. В одном из округов Сухума, а также в Пицунде и Цандрыпше выборы будут безальтернативными.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Аналитики отметили, что выборы в парламент достаточно конкурентные, но жители мало ими интересуются.

По данным Центризбиркома Абхазии, 123 кандидата в депутаты претендуют на 35 мандатов в парламенте. Наибольшее количество кандидатов в сухумском округе №7 - девять. По семь кандидатов в сухумском округе №9 и аацынском округе №20. По шесть кандидатов в сухумских округах №4 и №6, сообщает 4 марта "Апсныпресс".

В трех округах выборы будут безальтернативными. По одному кандидату в депутаты в сухумском избирательном округе №5, пицундском №10 и цандрыпшском №14.

Кроме того, как информирует ЦИК, один кандидат аннулировал регистрацию, еще семеро так и не подали документы для этого, причем один из них - по упомянутому округу №14, информирует "Апсадгьыл-Инфо".

Из 123 кандидатов в депутаты - 107 мужчины, 16 женщин. В числе претендентов - 19 депутатов шестого созыва (2017-2022 годы), 14 кандидатов выдвигаются от политических партий (восемь - от "Амцахары", двое - от "Апсны", двое - от Партии экономического развития Абхазии, один - от Народной партии Абхазии, один - от партии "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие"), сообщает apsny.ru.