Три человека задержаны в Волгограде после пикетов против войны

27 февраля 2022, 18:42

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Полицейские в Волгограде задержали трех человек после одиночных пикетов с призывом остановить военные действия на Украине.

Как писал "Кавказский узел", с 24 по 26 февраля в Волгограде ежедневно проходили пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. За эти дни был задержан по меньшей мере 21 человек. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. Евгений Вильников, проводивший пикет 26 февраля, сообщил, что получил трое суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского.

Против военных действий на Украине выступили также российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Волгоградские активистки провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев. Они держали плакаты с требованием прекратить военные действия. В частности, Татьяна Хохлова держала плакат с надписью "Путин! Останови "спецоперацию" в Украине". Еще несколько человек пришли к месту пикетов в качестве группы поддержки.

Татьяна Хохлова пояснила, что возмущена военными действиями России в Украине. "Люди могут погибнуть как с той, так и с другой стороны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пикеты продлились несколько минут, после чего активисты пошли в кафе. В это же время к кафе подъехали две полицейские машины, а рядом дежурили казаки. На выходе из заведения полицейские задержали трех человек - активисток Татьяну Хохлову и Елену Шеину, а также Владимира Васиковского, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".