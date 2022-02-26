Полицейские в Волгограде уводят с пикета Евгения Вильникова, который требовал прекращения военного конфликта на Украине. Стопкадр из видео «Кавказского узла» https://www.youtube.com/watch?v=DS6i7jXjTKk

26 февраля 2022, 23:10

Активисты в Волгограде пожаловались на преследование за антивоенные пикеты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

О своем задержании после одиночного пикета в  Волгограде сообщил активист Панкратов. Задержанный сегодня Евгений Вильников получил трое суток ареста. Владимир Тельпук рассказал о составлении на него протокола по статье о неповиновении сотруднику полиции и ожидающей суда Галины Заболотневой.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Волгограде проходили пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. Не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. 25 февраля полиция задержала волгоградскую активистку Тамару Гродникову, которая проводила одиночный пикет против военных действий на Украине. Вечером ее отпустили из полиции. Сегодня в ходе одиночного пикета были задержаны жители Волгограда Евгений Вильников, Галина Заболотнева и Владимир Тельпук, которые проводили антивоенные пикеты в городе.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

О своем задержании после одиночного пикета в Волгограде сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Михаил Панкратов. Он рассказал, что простоял сегодня в одиночном пикете полтора часа на пересечении улиц Краснополянской и проспекта Ленина с плакатом, на котором был написан антивоенный лозунг.

"Уже ушел, прошел метров 500, подъехала полицейская машина. Сказали о проверке личности и поступлении информации о том, что я стоял с одиночным пикетом, и что надо проехать для составления объяснений", - рассказал активист.

Находившийся в том же отделении полиции, что и Панкратов, активист Владимир Тельпук сообщил, что полицейские составили в отношении него протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и скоро повезут в суд. "А Галину (Заболотневу) уже отвезли", - сказал он.

Проводивший сегодня антивоенный пикет Евгений Вильников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил трое суток ареста по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе", "Семь человек погибли за сутки в Донбассе при обстрелах", "Двое участников антивоенной акции в Краснодаре арестованы".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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