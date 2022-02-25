25 февраля 2022, 14:24

Кремль объяснил отмену полетов на юге России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России - вынужденная мера, она связана с безопасностью пассажиров из-за ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции в Донбассе была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а также в других городах: Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Симферополе. Эти ограничения введены до 03.45 мск 2 марта, пояснил Ростуризм, посоветовав туристам отложить поездки в южные регионы. Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих на поездах и автобусах. Сегодня возобновил работу в обычном режиме международный аэропорт Ставрополя.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники проинформировали о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина сказал, что не располагает информацией о возможных компенсациях туристам, которые не могут вернуться домой с юга России и вынуждены нести дополнительные расходы, - этим занимается Минтранс.

"Сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры. Но согласитесь, что во главу угла все-таки ставится вопрос безопасности самих пассажиров, такие вынужденные меры по отмене полетов как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности, а возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками", - цитирует Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Жители и гости Сочи поделились опасениями в связи с конфликтом с Украиной", "Петиция против войны с Украиной собрала за восемь часов более 290 тысяч подписей", "Видео из самолета с голосом Кадырова за кадром появилось в сети на фоне войны с Украиной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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