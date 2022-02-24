Петиция против войны с Украиной собрала за восемь часов более 290 тысяч подписей

24 февраля 2022, 22:00

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Правозащитник Лев Пономарев* создал на платформе Change.Org петицию с требованием прекратить войну с Украиной, за восемь часов с момента публикации под ней подписались более 290 тысяч человек. Автор петиции задержан у своего дома, сообщил ПЦ "Мемориал"**.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Владимир Путин сегодня объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В регионах юга России и соседних странах прошли пикеты и акции протеста против войны на Украине.

Петицию "Остановить войну с Украиной" опубликовал сегодня на платформе Change.org правозащитник Лев Пономарев*. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью «самозащиты». Но историю не обманешь", - говорится в тексте петиции.

Пономарев объявил "о начале формирования антивоенного движения в России и поддержки любых мирных форм антивоенного протеста". "Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России, и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти", - говорится в тексте петиции.

Он призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений", - резюмируется в петиции.

За восемь часов с момента создания петиции, на 21.44 мск под ней подписались 290 427 человек.

"Прекратить незаконное вторжение в другую страну! На Россию никто не нападал!", - написал под петицией Сергей Ткаченко. "Это невообразимо вести войну в 21-м веке со страной, с которой у нас общая история, культура, религия, да даже язык, страной, в которой почти у каждого найдется родственник или друг. Необходимо срочно прекратить безумие!", - отметила Татьяна Курцева. "Потому что это величайшее преступление, за которое мы все несём ответственность. Больно и стыдно!", - пояснила свою подпись под петицией Елена Берсудская.

Лев Пономарев* задержан сегодня вечером во дворе своего дома, проинформировал Правозащитный центр "Мемориал"**.

"Кавказский узел" также писал, что московский оппозиционный политик Илья Яшин выступил с петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни. Петиция, адресованная Путину, была опубликована 6 февраля на сайте Change.org, и уже к утру 8 февраля под ней подписались более 100 тысяч человек, а к 20.30 18 февраля под ней было оставлено 220 854 подписей. К 21.20 мск 24 февраля под петицией с требованием отставки Кадырова подписались 227 381 человек.

Петиции призваны напомнить власти о наличии в обществе несогласных, указал ранее "Кавказскому узлу" глава отдела социокультурных исследований Левада-центра*** Алексей Левинсон, комментируя петицию за отставку Кадырова. "Роль такого рода воззваний - показать власти наличие оппонентов. Что есть такие не погасшие угли иного мнения. Того, что власти стараются уничтожить, но оно всё-таки живо и есть. Это в настоящее время и есть задача оппозиции – внутренней и в эмиграции. Оппозиция не думает, что она может сейчас изменить характер власти. Но она может показать, что она жива", - сказал Левинсон.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.