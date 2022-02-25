Аэропорт Ставрополя. Фото https://stavgorod.ru/content/novosti/obschestvo/rekonstruktsiya-aaroporta-stavropolya-mojet-nachatsya-v-noyabre~153711

25 февраля 2022, 12:14

Аэропорт Ставрополя возобновил работу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Международный аэропорт Ставрополя, который был закрыт из-за военной операции на Украине, сегодня возобновил работу в обычном режиме.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции в Донбассе была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а также в других городах: Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Симферополе. Эти ограничения введены до 03.45 мск 2 марта, пояснил Ростуризм, посоветовав туристам отложить поездки в южные регионы. Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих на поездах и автобусах.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники проинформировали о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения.

Аэропорт Ставрополя возобновил работу, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров. "[Авиакомпании ]"Аэрофлот", "Победа" подтвердили, что возобновляют деятельность в воздушной гавани краевого центра. Ситуация в крае спокойная: все на местах, все организации, системы штатно работают", - написал он на своей странице в Instagram.

Представитель международного аэропорта Ставрополя подтвердил, что аэропорт вернулся к работе. "Аэропорт возобновил работу, работает в штатном режиме. Но возможны изменения в расписании и отмены некоторых рейсов по решению авиакомпаний", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Росавиация поздно вечером 24 февраля сообщила, что аэропорт Ставрополя возвращается к работе. При этом в список городов, где закрыты аэропорты, ведомство включило Липецк. "Уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов)", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте Росавиации.

Напомним, сегодня Ростуризм сообщил, что около 150 тысяч туристов находятся в городах, в которых аэропорты закрыты из-за военной операции на Украине. Большая часть этих туристов находятся в Крыму и на Кубани, и туроператоры организовали автобусные рейсы для вывоза клиентов из этих регионов, уточнило ведомство.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Жители и гости Сочи поделились опасениями в связи с конфликтом с Украиной", "Петиция против войны с Украиной собрала за восемь часов более 290 тысяч подписей", "Видео из самолета с голосом Кадырова за кадром появилось в сети на фоне войны с Украиной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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