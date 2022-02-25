Туроператоры подключились к вывозу туристов с курортов Кубани

25 февраля 2022, 10:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 150 тысяч туристов находятся в городах, в которых аэропорты закрыты из-за военной операции на Украине, из них большая часть в Крыму и на Кубани. Туроператоры наряду с Минтрансом организовали автобусные рейсы для вывоза туристов из этих регионов, отчитался Ростуризм.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции в Донбассе была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а также за пределами Южного федерального округа – в Белгороде, Брянске, Курске и Воронеже. Ограничения введены до 03.45 мск 2 марта, сообщил Ростуризм, посоветовав туристам отложить поездки в южном направлении. В свою очередь Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих на поездах и автобусах.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Поздно вечером Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал, а армии ЛНР и ДНР продвинулись на 6-8 километров. Украинские официальные источники проинформировали о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения.

Несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами, сообщила сегодня пресс-служба Федерального агентства по туризму, не перечислив этих туроператоров.

По данным ведомства, в этих регионах находится около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. "Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом туристы, которые должны вернуться домой из этих регионов после 2 марта, "продолжают свои поездки в обычном режиме", уточнил Ростуризм. "Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД", - отмечается в публикации.

В регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц для размещения туристов, заверило ведомство. "Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти навстречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности – без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм и Минтранс составляют список туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием аэропортов. "Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - уточнило ведомство.

Напомним, в Сочи, по данным мэрии, 24 февраля находились почти 84 тысячи туристов, в том числе семьи с детьми. Автобусы развозят прибывших в аэропорт пассажиров в подготовленные заранее гостиницы, отчитался глава города. Также в Сочи подготовлен маневренный фонд на 6,5 тысячи человек для туристов, которые не могут уехать из города из-за отмены авиарейсов.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".