Пассажиры в аэропорте Сочи. Фото пресс-службы аэропорта https://sochinews.io/2022/02/24/v-sochi-podgotovili-manevrennyj-fond-dlya-passazhirov-zaderzhivayushhihsya-i-otmenyonnyh-rejsov/

24 февраля 2022, 13:05

Маневренный фонд для туристов подготовлен в связи с отменой авиарейсов в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Сочи подготовили маневренный фонд на 6,5 тысячи человек для размещения туристов, которые не могут уехать из города из-за отмены авиарейсов. Пассажиров отмененных авиарейсов развозят по отелям, в поезда на московском направлении добавляют дополнительные вагоны, сообщили власти города.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. После отмены полетов в Ростов-на-Дону в Саратове совершили посадку три самолета. Министерство транспорта заявило, что все желающие покинуть регионы юга России будут оперативно вывезены автобусами и железнодорожным транспортом.

В Сочи находятся почти 84 тысячи туристов, сообщил сегодня мэр города Алексей Копайгородский.

"Сейчас большое количество именно семей с детьми находится в городе. На данный момент, по сообщению аэропорта Сочи, из 76 отменено 28 рейсов по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Авиакомпании работают с пассажирами, ведут разъяснительную работу. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт, в подготовленные заранее гостиницы. Никаких сбоев нет", - сказано в сообщении в Telegram-канале мэра Сочи.

По данным Копайгородского, вокзалы в Сочи работают штатно. В поезда на московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы. "Поручил организовать запасы питьевой воды, дополнительные места для отдыха пассажиров на транспортных узлах. А также предусмотреть пункты временного пребывания пассажиров, при необходимости ввести их, чтобы не допустить массового скопления людей, - сказано в сообщении.

В Сочи подготовлен маневренный фонд для туристов на 6,5 тысячи человек. Он предназначен для туристов, которые не могут уехать из города из-за отмены авиарейсов, проинформировали в администрации города.

"В Адлерском районе Сочи подготовлен маневренный фонд емкостью около 6,5 тысячи мест, где пассажиры, которые не смогут уехать по причине задержки или отмены рейсов, смогут воспользоваться санитарными комнатами, комнатами матери и ребенка, при необходимости, медицинскими пунктами", - цитирует пресс-службу администрации ТАСС.

Ранее оператор аэропорта заявил, что рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинская воздушная гавань работает в штатном режиме, пять рейсов задержано, столько же отменено, пишет РИА "Новости".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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