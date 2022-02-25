Пользователи соцсети выступили против отправки чеченских силовиков на Украину

25 февраля 2022, 09:45

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Боевые действия влекут за собой горе и разруху, и конфликты между странами должны решать не солдаты на поле боя, а политики посредством дипломатии, указали пользователи Instagram в комментариях к публикации об отправке военных из Чечни на Украину.

Как сообщал "Кавказский узел", в сториз аккаунта в Instаgram, который ведется от лица Рамзана Кадырова, появились кадры видео из самолета, на котором сообщается о скором приземлении, а также фото с чеченскими силовиками, которые молятся в лесу. Видеоролик был опубликован накануне объявления президентом России Владимиром Путиным о спецоперации на Украине.

1 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации на Украине, однако уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления по украинскому вопросу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Кадыров мог высказываться и по прямой указке Москвы, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

Изображение, на котором показаны солдаты во время молитвы в лесу, было опубликовано в ночь на 25 февраля на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, на которую подписаны около 1 млн пользователей. К 09.30 мск эта запись набрала 5216 отметок "нравится" и 196 комментариев. Часть их авторов выступила против отправки чеченских солдат на Украину.

"А нам зачем это надо было? У России армия и так огромная, разбирались бы сами", – написал пользователь tanyafroom19722019.

"Я против войны, я за мирное небо, чтобы люди жили счастливо, чтобы матери не знали боль и горечь потери своих детей", – подчеркнула leila197603.

"В Украине очень много мусульман. Как может мусульманин идти с оружием в мирную страну и убивать мирное население? Это один из тяжких грехов ислама. Уважаемые чеченцы, очнитесь, если вы еще можете", – заявил пользователь _hayat_style_.

"О, Аллах! Пусть наши братья и отцы вернуться живыми и здоровыми", – написала ritagabbasova86.

Изображение, на котором показаны молящиеся в лесу солдаты, также было размещено сегодня на странице Instagram-паблика chechnyatoday_95, на который подписаны около 528 тысяч пользователей. К 09.30 мск эта запись набрала 3426 отметок "нравится" и 188 комментариев.

"Вот пусть начальники и ездят туда и воюют между собой. А простых работников оставляют [в покое]", – отметил пользователь mislinamislii.

"Что они там потеряли, за кого они там будут воевать? Вернитесь к себе домой", – потребовал пользователь dgoha21.

"Политики все чего-то не поделят, а страдают люди. Нет войне!" – заявил пользователь z_gieroie.

"Чему радоваться? Война – это чьи-то смерти, там дети и женщины и пожилые люди, ветераны ВОВ. Война – это смерть, разруха и жизни многих мирных людей", – отметил пользователь terrafachion.

О, Аллах! Прекрати скорее все военные действия и верни всех братьев наших к семьям своим здоровыми и невредимыми! Не дай нашим детям увидеть ужасы войны, сохрани мир на всей земле", – написал пользователь hadijat__32.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".