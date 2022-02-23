Нагорный Карабах отверг обвинения в обстреле азербайджанских позиций

23 февраля 2022, 16:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим прекращения огня на линии фронта нарушила сегодня утром азербайджанская сторона, а не карабахские военные, заявило оборонное ведомство Нагорного Карабаха в ответ на обвинения в обстреле.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских войск в селе Юхари Вейсаллы Физулинского района были обстреляны с территории, подконтрольной российским миротворцам.

Азербайджан утратил контроль над Физулинским районом (армянское название Физули - Варанда) в августе 1993 года. В результате боевых действий осенью 2020 года азербайджанские военные вновь установили контроль над Физули. Всего по итогам военных действий с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

"Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, согласно которому подразделения Армии обороны 23 февраля около 10:05 открыли огонь по азербайджанским позициям на юго-восточном направлении Республики Арцах. Фактически это азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на этом участке линии фронта, в результате чего армянская сторона потерь не понесла", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Информация о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана передана российскому миротворческому командованию, добавило ведомство.

"Министерство обороны Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") еще раз подтверждает свою приверженность режиму прекращения огня и заявляет, что режим прекращения огня Армией обороны ни на указанном, ни на каком-либо другом направлении не нарушался», - резюмировало Минобороны Нагорного Карабаха.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".