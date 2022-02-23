Азербайджан сообщил об обстреле села в Нагорном Карабахе

23 февраля 2022, 14:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских войск в селе Юхари Вейсаллы были обстреляны сегодня с территории, подконтрольной российским миротворцам, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сообщения о стрельбе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают регулярно. Так, 21 февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что члены незаконного армянского вооруженного формирования обстреляли позиции азербайджанских войск в селах Шушакенд и Тагаверд (армянские названия соответственно Шош и Тагавард) с территории, подконтрольной российским миротворцам. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные сами нарушили режим прекращения огня, открыв стрельбу в направлении позиций Армии обороны.

Армия обороны - официальное название Вооружённых сил Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Позиции азербайджанской армии в селе Юхари Вейсаллы Физулинского района были обстреляны сегодня в 10.05 (9.05 мск) "членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, говорится пресс-релизе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 14.11 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, Азербайджан утратил контроль над Физулинским районом (армянское название Физули - Варанда) в августе 1993 года, во время первой карабахской войны. Во время боевых действий осенью 2020 года в Нагорном Карабахе азербайджанские военные установили контроль над Физули.

Всего в результате боевых действий с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".