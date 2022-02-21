Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под крана

21 февраля 2022, 08:04

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В дома жителей улицы Борисоглебская в Ростове-на-Дону несколько дней подается грязная вода, непригодная как для питья, так и для использования в быту, пожаловалась местные жители в Instagram. Ростовчане, проживающие в других районах города, также указали на плохое качество воды.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону периодически жалуются на качество питьевой воды. 25 апреля 2021 года Ростовводоканал нашел объяснение плохому качеству водопроводной воды в городе. Для улучшения воды в домах ростовчан потребуется комплексная очистка реки, заявили тогда специалисты предприятия.

Жители улицы Борисоглебская в Ростове-на-Дону пожаловались, что в их дома уже несколько дней подается грязная питьевая вода. "Уже не первый день из крана течёт мутная вода. Мы ей только моем посуду. Но сегодня решила искупать детей и набрала ванну. Испытала шок! Вода не только мутно-желтого цвета, но и пена какая-то с водорослями. Хочу задать вопрос "Водоканалу": неужели не хватает тех денег, которые мы платим за воду на её очистку? И можно ли в ней купаться? Кто вернёт нам деньги за плохое качество воды?" – привел сегодня на своей странице в Facebook слова одной из местных жительниц паблик "Ростов-на-Дону Главный".

Запись о плохом качестве питьевой воды в Ростове-на-Дону была также размещена сегодня в Instagram-паблике rostov_glavniy, на который подписано около 167 тысяч пользователей. К 08.00 мск 21 февраля эта публикация набрала 178 просмотров и пять комментариев.

"Водоканалу" все равно. У нас в Казачьем Ерике вообще фильтры меняем каждые четыре дня, вода черная болотная, с песком течет. И платим по тарифу питьевой воды", – написал пользователь mysya2303.

"Водоканал" заинтересован отпускать грязную воду, чтобы вы покупали и грязную воду у "Водоканала", и чистую воду для питья у ростовских фирм. Раньше всегда пили из-под крана, не кипятя, и вода чистая и вкусная была", – заявил пользователь 2019nikolya.

Запись о грязной питьевой воде в Ростове-на-Дону была также размещена сегодня в Telegram-канале "Ростов Главный", на который подписано более 12,4 тысячи пользователей. К 08.00 мск 21 февраля эта публикация набрала 11 отметок с реакцией пользователей и 62 комментария.

"Так, у нас по водопроводам идёт техническая вода, а не питьевая. Неужели вы недовольны? Ишь, чего захотели: жить как белые люди", – сыронизировал пользователь с ником Алехсандр Черкесоѵ.

"У меня кубовая бочка-отстойник, там за полгода на дне очень много мути собирается", – отметил пользователь с ником Dodge.