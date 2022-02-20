Памятник Сталину в селе Вариани забрызгивают краской. Скриншот публикации на странице телеканала Formula в Instagram https://www.instagram.com/p/CaMKNFEqwCf/

20 февраля 2022, 13:37

Памятник Сталину облит краской в грузинском селе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Памятник Иосифу Сталину, установленный накануне в селе Вариани по инициативе местных жителей, сегодня ночью был облит красной краской.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля жители села Вариани Горийского муниципалитета установили памятник Иосифу Сталину. По словам местных жителей, которые стали инициаторами установки памятника, против этого никто не возражал.

Памятник Сталину в селе Вариани сегодня ночью был облит красной краской, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Об акте вандализма сообщил также сегодня телеканал Formula, пишет ИА "Красная Весна". Публикация издания проиллюстрирована фотографией памятника, который почти полностью покрыт красной краской.

В Instagram-аккаунте телеканала Formula сегодня также опубликовано видео, на кадрах которого два человека забрызгивают памятник краской из баллончиков. "Памятник Сталину, установленный в горийском селе Вариани, был выкрашен в красный цвет", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, в 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст, но грузинские коммунисты продолжили добиваться восстановления демонтированного памятника.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Примечание:

"Выставка о репрессированных при советской власти открылась в Тбилиси", "Власти ответили на требования мусульман Аджарии об анализе ДНК жертв репрессий", "В Грузии прошел вечер памяти жертв депортации вайнахов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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