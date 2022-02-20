Бюст Сталина. Фото: пресс-служба КПРФ, http://m.sibkray.ru/news/1/896937/

20 февраля 2022, 03:17

Жители села в Грузии установили памятник Сталину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Вариани Горийского муниципалитета установлен памятник Иосифу Сталину. Против возведения памятника никто не возражал, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст, но грузинские коммунисты продолжают добиваться восстановления демонтированного памятника.

В селе Вариани Горийского муниципалитета 19 февраля установлен памятник Иосифу Сталину, сообщают "Новости-Грузия".

По словам местных жителей, которые стали инициаторами установки памятника, против этого никто не возражал. Житель Вариани Заза Цицикашвили сказал, что в селе "в основном такие люди, которые уважают его (Сталина").

Информации о том, получали ли местные жители разрешение на установку памятника, нет. Скульптура располагается на пустыре, впоследствии здесь планируется разбить сквер, пишет "Спутник-Грузия".

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Иосифом Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

Примечание:

"Выставка о репрессированных при советской власти открылась в Тбилиси", "В Грузии прошел вечер памяти жертв депортации вайнахов", "Власти ответили на требования мусульман Аджарии об анализе ДНК жертв репрессий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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