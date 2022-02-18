Азербайджанские политэмигранты потребовали освобождения высланных из Германии активистов

18 февраля 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проживающие в Германии азербайджанские эмигранты провели акции протеста в защиту прав активистов, арестованных в Баку после депортации. Они призвали власти Германии соблюдать свои международные обязательства по невыдаче лиц, которым грозят пытки, а также потребовали от правительства Азербайджана освободить всех арестованных после депортации.

Как писал "Кавказский узел", активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Член партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Политические активисты, проживающие в Германии, 17 февраля провели акции протеста перед административным судом города Гелсенкирхен и Городским управлением по работе с иностранцами Реклингхаузена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов протестных мероприятий Алыш Абдуллаев, помощник организации DAS ("Выбери демократический Азербайджан").

По его словам, участники акций протестовали против ареста в Азербайджане члена DAS Джафара Мирзоева, который 25 ноября 2021 года был депортирован из Германии и заключен под стражу 27 января. Мирзоеву предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. После задержания он подвергся пыткам, заявил Абдуллаев.

"Джафар Мирзоев участвовал во всех протестных акциях организации DAS, резко критиковал политический режим в Азербайджане. Несмотря на то, что в аккаунте Джафарова в Facebook его фото на митингах против нарушения прав человека в Азербайджане уже удалены, на страницах DAS и других профилях в социальных сетях они сохранились", - сказал Абдуллаев.

Протестующие в Германии обратили внимание также на то, что наряду с Мирзоевым арестам и пыткам подверглись и другие политические активисты, депортированные в Азербайджан, - Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Пюнхан Керимли, сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой организатор акций Нурлан Расулов.

"Это подтверждает, что все они арестованы из-за политической деятельности, критики правящего режима Азербайджана. Аресты активистов и пытки над ними являются не только подтверждением нарушения прав человека в Азербайджане, но и ответственности правительства Германии за соблюдение обязательства в рамках международного законодательства", - считает Расулов.

Так, по его словам, согласно утвержденной резолюцией 39/46 генассамблеи ООН Конвенции против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и видов наказания государства-участники не должны высылать, возвращать или передавать какое-либо лицо, если есть предположение, что его могут ожидать пытки.

В завершение акций обращения протестующих были переданы в Административный суд города Гелсенкирхена и Городское управление по работе с иностранцами Реклингхаузена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" еще один организатор протеста, член DAS Ровшан Джаббаров.

"В наших обращениях содержится призыв потребовать от правительства Азербайджана соблюдения условий соглашения о реадмиссии. А МИД Германии должен повысить внимание к правам человека в дипотношениях с Азербайджаном. Мы потребовали соблюдения норм международного права в отношении Джафарова и других арестованных после высылки лиц, а также принятия мер по их освобождению. Власти Германии должны оказать политическое давление на власти Азербайджана", - заявил Джаббаров.

Член НПО "Линия защиты" Заур Акпер считает, что "власти Азербайджана в ряде случаев злоупотребляют соглашением о реадмиссии с ЕС". "Депортированных под предлогом пандемии по прибытии помещают на карантин, и в этот период их допрашивают представители различных правоохранительных органов. Им задают вопросы, касающиеся деятельности политэмигрантов. Через некоторое время некоторых арестовывают. За последние четыре месяца уже арестованы четверо активистов, и все - по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. Мы как правозащитная организация изучили их дела. Эти люди принимали активное участие в общественно-политических процессах до отъезда из Азербайджана. Они были членами оппозиционных партий и общественных организаций. Даже когда они были в Германии, они организовывали различные акции против нарушений прав человека в Азербайджане", - ранее сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, ЕС и правительство Германии не должно оставаться безучастными к судьбе этих людей. "В Европе не должны спешить с депортацией людей, которые бежали от политических преследований и нашли убежище в странах ЕС", - считает Акпер.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".