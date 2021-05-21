Следы применения силы к задержанной на акции протеста в Ереване главе партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян. Фото https://www.panorama.am/ru/news/2021/05/21/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%8F%D0%BD/2505968

21 мая 2021, 12:22

Участница акции протеста в Ереване доставлена в больницу после задержания

Полицейские применили силу к задержанной на акции протеста в Ереване главе партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян, после освобождения она с травмами доставлена в больницу, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая сотни активистов у здания правительства Армении выступили против анонсированного Пашиняном подписания договора с Азербайджаном. Полиция насчитала 800 протестующих. Девять человек были задержаны.

Никол Пашинян заявил 20 мая на заседании правительства о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Парламентская оппозиция считает, что подобные решения нельзя принимать до выборов, пока не утверждены составы парламента и правительства.  Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента пописывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования.

"20 мая полицейские, применяя незаконно силу, лишая незаконно свободы, подвергли приводу адвоката, руководителя партии "Страна абрикоса" Заруи Постанджян, причинив ей телесные повреждения, а также применили в ее отношении насилие. Были нарушены также права Постанджян на свободу слова и собраний", – говорится в сообщении пресс-службы партии, которое приводит сегодня Panorama.am.

По информации партии, Постанджян была отпущена сегодня ночью. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья она доставлена в больницу, пишет News.am.

Активисты на акции 20 мая перекрыли проспект Баграмяна. Полицейские попытались уговорить их открыть дорогу, а затем начались задержания. Проспект был разблокирован. В отношении девяти человек, доставленных в отделения полиции, составлены протоколы о нарушении статьи 182 КоАП Армении (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов), пишет со ссылкой на пресс-службу полиции "Sputnik-Армения.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ", а материалы о протестных акциях армянской оппозиции - на странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Миротворцы сопроводили паломников из Степанакерта в монастырь Амарас", "Армянские аналитики назвали условия для демаркации границы с Азербайджаном", "Жители приграничных сел Армении призвали власти вооружить их".

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