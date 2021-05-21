Девять человек задержаны в Ереване на акции против соглашения с Азербайджаном

21 мая 2021, 03:41

Активисты, перекрывшие проспект у здания парламента Армении в знак протеста против подписания анонсированного Николом Пашиняном договора о границах с Азербайджаном, задержаны за сопротивлении силовикам, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая сотни активистов у здания правительства Армении выступили против анонсированного Пашиняном подписания договора с Азербайджаном. Полиция насчитала 800 протестующих.

Никол Пашинян заявил 20 мая на заседании правительства о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Парламентская оппозиция считает, что подобные решения нельзя принимать до выборов, пока не утверждены составы парламента и правительства. Законопроект, запрещающий Николу Пашиняну без одобрения парламента пописывать соглашение о границах с Азербайджаном, не набрал нужного количества голосов из-за отказа депутатов фракции "Мой шаг" от голосования.

Активисты на акции протеста заявили о создании Комитета защиты Армении с привлечением добровольческих отрядов, которые будут продвигать армянский вопрос в контексте международного права. Планируется провести мониторинг состояния обороны государственной границы на разных участках и предоставить эту информацию обществу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Палаты адвокатов Ара Зограбян.

От здания правительства участника акции шествием направились к зданию парламента и перекрыли перекресток Баграмяна с Демирчяном. Полиция силой вытеснила активистов с проезжей части улицы. В ходе акции были подвергнуты приводу девять человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции Армении. Активисты были доставлены в полицейский участок за неподчинение законному требованию полиции (статья 182 об административных правонарушениях), сказал начальник управления по связям со СМИ ведомства Зарзанд Габриелян.

Напомним, заявление Пашиняна прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Участники акции в Степанакерте 20 мая поддержали протестующих в Ереване. Подписание анонсированного Николом Пашиняном документа может иметь катастрофические последствия как для Армении, так и для Нагорного Карабаха, заявили они.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".