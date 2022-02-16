Блогер в Кабардино-Балкарии сообщила о насилии и угрозах от чиновника

16 февраля 2022, 22:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновник напал на блогера Анастасию Емельянову в ходе конфликта в мэрии Баксана, сообщила сама активистка и обнародовала видео инцидента. Полиция начала проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Как рассказала Анастасия Емельянова корреспонденту «Кавказского узла», 15 февраля она по просьбе многодетной матери из Баксана пришла вместе с ней в мэрию Баксана. Целью визита было выяснить, почему многодетной матери не предоставляется земельный участок, положенный ей по закону. Женщина стоит в очереди на получение этого участка с 2013 года.

В ходе общения с сотрудницей мэрии возникли вопросы к главе, которого на месте не оказалось. Не оказалось на месте также его секретаря, при этом двери в кабинеты были открыты, рассказала активистка.

Дожидаясь, когда глава либо его секретарь появятся, Емельянова, по ее словам, обратила внимание на то, что все сотрудники в здании мэрии были без защитных масок. «При этом при входе в здание нам сказали, что у них карантин», - подчеркнула Анастасия Емельянова.

Активистка, по ее словам, указала чиновникам на нарушение ими масочного режима, чем вызвала их недовольство. «Они собрались со всех отделов и стали нас выгонять из здания администрации. Мы вышли на лестничную клетку, и я вызвала полицию. Я хотела показать полиции, что в учреждении нарушен масочный режим», - рассказала Анастасия Емельянова.

Нападение чиновника на активистку, по ее словам, произошло, когда приехали полицейские. Емельянова хотела указать им на еще одно, по ее мнению, нарушение в кабинете главы, однако дверь кабинета закрыла одна из сотрудниц и не разрешила ни полиции, ни активистке даже заглянуть туда.

В этот момент к Емельяновой подошел мужчина и заломил ей руку, причинив сильную боль. Позже она выяснила должность и имя этого чиновника. Этот мужчина, по словам активистки, грубо с ней разговаривал, задавая вопросы о цели визита. «Я ему ответила, что отчитываться перед ним не намерена. И что он будет отвечать за свои поступки, так как причинил мне боль, что обязательно буду писать на него заявление. Тогда он очень близко подошел ко мне и на ухо в грубой нецензурной форме сказал, что ему все равно, и что он вообще убьет меня. После этого он потащил меня за собой по всему коридору администрации. На мне были сапоги на высоких каблуках, я не удержалась, упала, он продолжал меня волочить, затащил в какой-то кабинет, кинул сперва на стол, потом на пол, и в этот момент вмешался сотрудник полиции и оттащил его от меня», - рассказала Анастасия Емельянова.

У активистки, по ее словам, остались синяки и ссадины на руках, ногах, на спине и на лице. Все происходящее она снимала на видеокамеру.

На видео, которое Емельянова разместила на своем Youtube-канале, запечатлено посещение активисткой здания мэрии Баксана. На кадрах видно, что сотрудники мэрии без защитных масок. Женщина, снимающая видео, задает им вопрос об этом, а затем вызывает полицию по телефону. Запечатлен на видео и момент общения с полицейскими. В этот момент к снимающей видео женщине подходит мужчина в черной защитной маске и требует объяснений, потом протягивает руку, и в этот момент камера снимает хаотично то пол, то стены помещений, также слышен звук, похожий на удар, и крик женщины: «Что ты делаешь? Задерживайте его, сотрудник полиции!» "Кавказский узел" не публикует видео инцидента из-за наличия там нецензурной брани, ограничиваясь скриншотом.

В мэрию, по словам Емельяновой, приехал руководитель одного из подразделений отдела полиции Баксанского района. Он поговорил с активисткой, а потом поручил сотрудникам произвести все положенные в таких случаях процессуальные действия.

Анастасия Емельянова, по ее словам, написала заявление в полицию, в котором изложила все произошедшее. Она получила направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы засвидетельствовать полученные телесные повреждения. В заявлении она указала, что чиновник также угрожал ей убийством.

В пресс-службе мэрии Баксана корреспонденту «Кавказского узла», обратившемуся за комментариями об инциденте, предложили направить официальный запрос.

В пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии корреспонденту «Кавказского узла сообщили, что по поступившему заявлению гражданки проводится проверка в рамках статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Эта статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, в случае, если воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов совершено лицом с использованием своего служебного положения и с применением насилия.

Действия чиновника подпадают под статью 116 УК РФ - нанесение побоев, совершение иных насильственных действий, причинение физической боли - и наказываются штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток, считает нальчикский юрист Мухадин Карданов.

«Кроме того, на мой взгляд, руководство должно немедленно уволить этого сотрудника, который своими хулиганскими действиями скомпрометировал всю администрацию Баксана», - сказал он.

Как писал "Кавказский узел", Анастасия Емельянова принимает участие в акциях протеста оппозиции, заявляет о нарушении прав обращающихся к ней за помощью жителей Кабардино-Балкарии. Она привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютилась в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей и несколько месяцев было отключено электричество. Емельянова также обращала внимание на неправомерное, по ее мнению, уголовное преследование директора Дома культуры. В октябре 2020 года она пожаловалась, что супруга отстранили от управления автомобилем из-за подозрений на опьянение после ее заявлений о необходимости земельной реформы в регионе.