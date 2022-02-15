Участники протеста в Тбилиси потребовали остановить снос самостроев

15 февраля 2022, 08:30

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Несколько десятков жителей поселка Африка на окраине Тбилиси вышли минувшей ночью на протест перед зданием местной администрации, потребовав остановить снос их домов. Власти заявили, что эти здания построены незаконно, однако пообещали участникам акции новое жилье.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 января власти Тбилиси снесли не менее семи незаконных построек в селе Орхеви, к месту сноса была стянута полиция. Местные жители сообщили, что остались без жилья. Ранее они провели акцию протеста против сноса их домов.

Горинспекция Тбилиси 15 декабря 2020 года снесла 12 незаконно построенных зданий в Исано-Самгорском районе города, что вызвало протест местных жителей. Активисты объявили о бессрочной акции протеста. На следующий день на акции протеста жители так называемого поселка Африка потребовали легализации их земельных участков и освобождения одного из задержанных активистов. 24 декабря 2020 года власти снесли в тбилисском районе Самгори дома, построенные без разрешительных документов. Владельцы самостроев утверждают, что им негде жить.

Вечером 14 февраля несколько десятков жителей тбилисского так называемого поселка "Африка", который расположен в Самгорском районе Тбилиси, вышли на очередную акцию протеста против сноса их домов.

Речь идет о жителях поселка "Африка", которые получили от властей уведомления о том, что их дома будут снесены. Участники стихийного митинга заявили, что государство обязано предоставить им новое жильё. Они потребовали встречи с мэром города Кахой Каладзе, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Акция проходила около здания администрации Самгорского района, часть протестующих попыталась прорваться внутрь него, что привело к стычкам с полицией. Власти пообещали, что выполнят все их требования. Речь идет о сносе домов, которые, по мнению чиновников, были построены незаконно, эти здания расположены в поселке Орхеви, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Формула".

"Кавказский узел" также писал, что вечером 13 февраля на границе Грузии и Армении произошло сильное землетрясение, в селе Шахмарло Дманисского муниципалитета обрушилась стена жилого дома, а жильцы многоквартирного дома в Батуми, который находится в аварийном состоянии, потребовали переселить их.