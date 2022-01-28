Власти Тбилиси снесли самострои на фоне протестов жильцов

28 января 2022, 14:52

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Не менее семи незаконных построек снесены сегодня в тбилисском поселении Орхеви, к месту сноса стянута полиция. Местные жители сообщили, что остались без жилья.

Власти Тбилиси начали снос домов, незаконно построенных в поселении Орхеви в Самгорском районе. Согласно заявлению мэрии Тбилиси, по итогам проверки, продолжавшейся два месяца, муниципальная инспекция выявила 16 случаев строительства на принадлежащих государству земельных участках, сообщило сегодня издание "Новости Грузия".

С утра в поселении к работе приступила тяжелая техника. По данным на 12.00 мск, снесены не менее семи построек, некоторые из которых недостроенные. На месте мобилизована полиция. Ситуация неоднократно накалялась, говорится в публикации.

На видео, опубликованном на сайте телекомпании "Формула ТВ", пожилой мужчина кричит и причитает, его удерживают несколько силовиков. На заднем фоне экскаватор разрушает жилой дом.

По словам местных жителей, они обращались в мэрию с просьбой узаконить постройки и получили согласие, однако оформление затянулось. Они рассказали, что другого жилья у них нет, сообщила телекомпания. "Я жил в этом доме… Он был у меня для жилья, потому что другого дома у меня нет. Мне обещали, что придет глава районной управы и узаконит (...) Сегодня мне больше негде остаться", — приводятся на сайте телекомпании слова одного из местных жителей, которые перевел "Кавказский узел".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, что земли были захвачены, а постройки - незаконны. "С нашей стороны всегда будет реагирование на факты незаконного строительства. Вы не найдете ни одного моего заявления, где я бы говорил, что узаконят кому-то незаконные постройки. Мы изучаем, кто эти люди, и выясняется, что они владеют квартирами в столице, участками земли в регионах. Что касается бездомных, то у нас есть специальная программа, и все люди с таким статусом будут обеспечены жилплощадью", - привело слова мэра агентство "Грузия Online".

"Кавказский узел" также писал, городская инспекция Тбилиси 15 декабря 2020 года снесла 12 незаконно построенных зданий в Исано-Самгорском районе города, что вызвало протест местных жителей. Активисты объявили о бессрочной акции протеста, они указали на недопустимость лишения жилья в период пандемии и потребовали поддержки от властей до окончания сроков ограничений по COVID-19. На следующий день на акции протеста жители поселка Африка потребовали легализации их земельных участков и освобождения одного из задержанных активистов. 24 декабря 2020 года власти снесли в тбилисском районе Самгори дома, построенные без разрешительных документов. Владельцы самостроев утверждают, что им негде жить.