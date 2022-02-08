Учения танкистов. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12407710@egNews

08 февраля 2022, 09:05

Учения танкистов и ракетчиков начались на юге России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На 15 полигонах в южных регионах России, а также в Абхазии и Южной Осетии начались учения с участием экипажей танков и расчетов ракетных комплексов, сообщили сегодня военные.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году на юге России решено провести более 3000 военных учений, сообщили 3 января в Южном военном округе. 25 января более 6000 военных были подняты по учебной тревоге в южных регионах России, в учениях приняли участие в том числе экипажи кораблей Каспийской флотилии, ракетных истребителей и бомбардировщиков.

Более 30 ротных тактических учений начались на 15 полигонах на юге России, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Учения проходят в Адыгее, Волгоградской области, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, на Ставропольском крае и в Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из учений участвуют около 400 военнослужащих и около 80 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С" и различные артиллерийские установки.

Учения продлятся три недели. "В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят на 15 общевойсковых полигонах ЮВО", - цитирует сообщение военного ведомства ТАСС.

Напомним, 12 января военные также сообщили о масштабных учениях на более чем 20 полигонах в южных регионах России, а также на российских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них приняли участие более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Примечание:

"Ракетчики и морпехи прошли военные учения в Дагестане", "Моряки Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге в Дагестане", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 февраля 2022, 11:07

08 февраля 2022, 10:49

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