05 февраля 2022, 16:26

Ракетчики и морпехи прошли военные учения в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения Каспийской флотилии провели учения в Дагестане, в них приняли участие ракетчики и морпехи, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе учений на горном полигоне Аданак военные при помощи противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поразили цели, имитирующие бронетехнику противника. Морская пехота отработала десантирование из бронетранспортеров и боевое развертывание с учетом особенностей местности, рассказали в ЮВО.

"Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Каспийской флотилии выполнили развертывание, поиск, захват и уничтожение целей, а также смену огневых позиций. […] Расчеты противотанковых ракетных комплексов выполнили два боевых пуска ракет, которые успешно поразили мишени, имитирующие бронированную технику условного противника на дистанциях свыше 5 тыс. м", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Морпехи выполняли задачи в новейшей боевой экипировке "Ратник", добавили в пресс-службе.

В августе 2018 года Минобороны объявило о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Там было решено построить полноценную военно-морскую базу и создать около 5000 рабочих мест. К апрелю 2021 года около 500 семей моряков Каспийской флотилии получили служебные квартиры в Дагестане.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 января более 6000 военных были подняты по учебной тревоге на юге России. В учениях участвовали, в том числе экипажи кораблей Каспийской флотилии, ракетных истребителей и бомбардировщиков. Всего в 2022 году на юге России было решено провести более 3000 военных учений, сообщили 3 января в Южном военном округе.

Примечание:

"Моряки Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге в Дагестане", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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