Военные эксперты усомнились в возможности переброски чеченских силовых подразделений к границе с Украиной

05 февраля 2022, 20:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения Росгвардии не подчиняются Минобороны и обычно не участвуют в его учениях и операциях, заявили "Кавказскому узлу" российские военные эксперты, комментируя сообщение о направлении военной техники из Чечни в направлении Украины. При этом перемещение подразделений Росгвардии между регионами не является чем-то уникальным, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о передвижении колонн военной техники, которая находится на вооружении грозненского ОМОНа и Росгвардии, в направлении Украины.

Публичное заявление о необходимости и готовности присоединить Украину к России Рамзан Кадыров сделал 26 декабря 2021 года на пресс-конференции, указав, что "украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента страны", а это его уровень. В январе, во время совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента республики Магомедом Даудовым, Кадыров заявил, что на месте главы государства он "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января напомнил, что внешняя политика государства находится в компетенции Владимира Путина. На следующий день Кадыров назвал слова об Украине своей личной позицией. Кадыров годами позволяет себе высказываться по вопросам внешней политики России, в том числе на тему ситуации с Украиной, вопреки заявлениям Кремля о необходимости субординации в таких вопросах. Реакция Кремля на повторенный Кадыровым призыв присоединить Украину к России выглядит формальной, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Информация о переброске чеченских подразделений ОМОН и Росгвардии к границе с Украиной не заслуживает доверия, поскольку на любое использование вооруженных подразделений за рубежом необходимо согласие Совета Федерации и эта процедура публична и прозрачна, отметил доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев.

"Сейчас много фейков, [основанных] на последних заявлениях Кадырова. Все вооруженные подразделения, если они куда-то направляются, тем более, если они используются за рубежом, - должно быть согласие Совета Федерации. И он дает согласие верховному главнокомандующему РФ, президенту России Владимиру Путину, не Кадырову, который не имеет права направлять кого-либо, это будет нарушением конституционного законодательства. Применение вооруженных сил России строго регламентировано, в особенности, их использование за рубежом, это должно быть публично объявлено, без всяких тайных моментов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

Отвечая на вопрос о возможном участии этих подразделений в учениях с Беларусью эксперт отметил, что они проводятся по линии Минобороны России, к которому военизированные части Росгвардии не относятся. "Даже если речь о Беларуси, учения проводятся в рамках Минобороны, а Росгвардия подчиняется Виктору Золотову и это внутренняя стража, она не может использоваться в рамках обороны, она используется в борьбе с внутренними врагами: экстремистами, бандформированиями, террористическими группировками. Она может использоваться за рубежом, но по согласованию или приглашению какой-либо стороны. Как вариант, Башар Асад мог попросить РФ прислать подразделения Росгвардии для уничтожения террористов, - такой вариант просматриваем как вполне реальный, но не более того. Все действия силовых структур регламентируются строго конституционным законодательством и главы субъектов РФ, пусть даже Кадыров, не имеют права самостоятельно принимать решение о применении силовых структур не только за рубежом, но и в других субъектах России", - сказал Перенджиев.

Он отметил ошибочное представление о подразделениях российских силовых структур, расположенных в Чеченской Республике, как о личной армии Рамзана Кадырова. "У нас подразделения не подчиняются главе какого-то субъекта. Может быть, кому-то кажется, но это все органы федеральной власти, но никак не подчиняющиеся Кадырову, здесь сложилось много мифов. Он имеет влияние, но это лишь в рамках вопросов безопасности внутри Чеченской Республики, вне [региона] его полномочия не распространяются, если только президент не наделит его ими, например, в вопросах переговоров с арабскими странами или провести спецоперацию по спасению граждан России в Сирии. Во всех случаях, все действия Кадырова согласовываются с президентом, а он в свою очередь получает согласие Совфеда. Для учений Росгвардии в Беларуси должно быть какое-то обоснование. У нас в рамках учений используются только подразделения Минобороны, Росгвардия там не задействуется, для этого должен быть хотя бы формальный приказ Золотова, он командует подразделениями Росгвардии, не Кадыров. Было бы какое-то заявление со стороны Национальных войск Росгвардии об их участии в учениях в Беларуси. Такого заявления нет", - указал Перенджиев.

По мнению эксперта, части Росгвардии из Чечни, в частности, 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, (бывший батальон "Север") не являются более боеспособными в сравнении с частями Росгвардии в других регионах России. "Все воинские части Росгвардии, во всех федеральных округах и субъектах, по боеспособности примерно одинаковые и в некоторых местах даже посильнее (полка имени Ахмата Кадырова). Я считаю, что Росгвардия Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области будут посильнее. В Москве очень мощное подразделение, та же дивизия Дзержинского в разы превосходит "Север"", - заключил Перенджиев.

Перегруппировка войск на территории России является прерогативой министерства обороны страны, однако подразделения Росгвардии и ОМОН не могут участвовать в учениях этого ведомства, поскольку выполняют иные задачи, отметил выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов. "Перегруппировка войск на территории России ни о чем не свидетельствует. Тем более, подобные части не могут быть использованы в качестве ударных. Считаю, что информация неверная. Эти части участвовать в учениях не могут. В боях такие части не принимают участия, они специализируются на другом. В данном случае я сомневаюсь в источнике", - сказал Артамонов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, полк имени Ахмата Кадырова является одной из самых боеготовых частей российских силовых структур. "Это более дееспособные подразделения, потому что именно в Чечне находятся части специального назначения и именно там наиболее боеготовые части относительно среднего уровня других частей. Если не хуже в других регионах России, то названная часть одна из самых боеготовых частей России", - заключил Артамонов.

Подразделения Росгвардии могут использоваться в учениях в зависимости от их замысла, а чеченские формирования участвовали прежде в международных операциях, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он не исключил возможность участия в учениях Минобороны подразделений Росгвардии. "Смотря какой замысел учений и какая военная операция, [их участие] возможно", - заявил Храмчихин.

Он напомнил про предыдущий опыт участия подразделений силовиков из Чечни в международных военных миссиях страны. "Смотря что считать частями из Чечни. В войне в Грузии в 2008 году очень активно участвовали чеченские формирования. Военная полиция находится в Сирии с самого начала кампании с 2015 года. В Донбассе они, по крайней мере, побывали в 2014-2015 годах", - сказал Храмчихин.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года начались военные действия в Южной Осетии. Бои продолжались пять дней, в них принимал участие батальон спецназа, укомплектованный жителями Чечни, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". Рамзан Кадыров в мае 2014 года подтвердил присутствие выходцев из республики в зоне боевых действий на Украине, однако называл "абсолютной неправдой" информацию об организованном участии чеченских спецподразделений в конфликте. Военнослужащие батальона военной полиции были направлены из Чечни в Сирию в декабре 2016 года. В марте 2020 года из Сирии вернулась очередная группа командированных туда военных.

По его мнению, в сравнении с частями Росгвардии в иных регионах, чеченские подразделения могут отличаться большей боеготовностью, хотя вопрос в критериях оценки. "Я не готов проводить сравнения, но вполне вероятно, что да", - заключил он.

Переброска подразделений МВД и Росгвардии в иные российские регионы является распространенной практикой, при этом их участие в учениях Минобороны маловероятно, считает бывший руководитель Информационно-аналитического центра Минобороны России, заместитель директора Института США и Канады РАН, президент Фонда поддержки военных реформ Павел Золотарев. "Я не видел эту информацию [исследовательской группы Conflict Intelligence Team], потому никак не могу ее оценить. Вряд ли [могут участвовать в учениях в Беларуси], это же учения по линии Минобороны, а никак не по линии органов внутренних дел. В общем-то переброска не является необычной, если говорить о действиях за пределами своих территорий подразделений и групп МВД и Росгвардии, такое бывает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".