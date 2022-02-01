Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ткибули

01 февраля 2022, 10:23

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В тбилисском ожоговом центре остаются восемь человек, которые пострадали при взрыве в шахте в Ткибули. Состояние семерых из них оценивается врачами как тяжелое, а состояние еще одного – как критическое.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 31 января на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имеретия) произошел взрыв, один шахтер погиб еще восемь пострадавших были госпитализированы в тбилисский ожоговый центр.

О происшествиях на шахтах в Грузии ранее "Кавказский узел" сообщал неоднократно. Так, 27 ноября 2021 года на шахте в Ткибули произошел обвал, под завалами оказались два шахтера. Один из них, 64-летний Виталий Турдиладзе, провел под завалами шесть часов и был госпитализирован. Его напарник был найден мертвым.

Один из пострадавших шахтеров остается в критическом состоянии, все восемь раненых находятся в Ожоговом центре в Тбилиси. У них ожоги тела и дыхательных путей, а также множественные переломы, но состояние их здоровья стабильное, сообщил врач Ожогового центра Георгий Давлианидзе.

"В реанимационном отделении лежат три пациента. Один из этих трех имеет больше травм и состояние его здоровья оценивается как критическое. Остальные пять пострадавших лежат в хирургическом отделении. В целом их состояние хотя и тяжелое, но стабильное и они проходят соответствующее лечение", – привел сегодня на своем сайте слова Давлианидзе телеканал "Рустави-2".

Также телеканал опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показана больница и скопление возле нее машин скорой помощи, которые доставляют в больницу пациентов. Действие происходит в темное время суток. Затем показан врач Ожогового центра Георгий Давлианидзе, он дает комментарий журналистам.

Шахтой, в которой произошел взрыв, управляет компания "Сакнахшири" ("Грузуголь"). На шахте Миндели трудоустроено около 1,2 тысячи человек, из них примерно половина работает под землей.

Напомним, что после взрыва в шахте в Ткибули служба трудовой инспекции начала расследование. По предварительной версии взрыв произошел из-за концентрации метана, которая возникла из-за нарушения правил безопасности. Представитель компании "Сакнахшири" отверг эти сведения, подчеркнув, что концентрация метана в шахтах строго контролируется. Мэр Ткибульского муниципалитета Давид Черкезишвили пообещал, что семьям погибшего и пострадавших будет оказана помощь.