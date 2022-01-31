Трудинспекция Грузии объяснила взрыв на шахте нарушением техники безопасности

31 января 2022, 18:52

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Причиной взрыва на шахте в Ткибули стало превышение концентрации метана вследствие нарушений техники безопасности, озвучила предварительный вывод Служба трудовой инспекции Грузии и приостановила на шахте взрывные работы.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 января произошел взрыв на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имеретия), в больницу были доставлены девять человек, один из них умер. Возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при добыче полезных ископаемых, строительстве и других работах". Восемь шахтеров, получивших травмы при взрыве на угольной шахте, госпитализированы в тбилисский ожоговый центр, трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Шахтой управляет компания "Сакнахшири" ("Грузуголь"). На шахте Миндели трудоустроено около 1,2 тысячи человек, из них примерно половина работает под землей.

Служба трудовой инспекции начала расследование инцидента в Ткибули. "Инспекция труда всю ночь работала на объекте. Идет опрос сторон и тщательный осмотр места", - перевел сообщение на странице инспекции в Facebook корреспондент "Кавказского узла".

По предварительной оценке, взрывы проводились с нарушением правил безопасности. Во время взрыва концентрация метана в воздухе превысила допустимую норму. Согласно действующим правилам, бурение и взрывные работы при концентрации метана более 1% запрещены. Также была нарушен пункт техрегламента, согласно которому работы должны проводиться под непосредственным наблюдением технического надзора, однако представитель технадзора в момент инцидента не присутствовал. "В результате явных нарушений Служба трудовой инспекции приняла решение о прекращении взрывных работ и закрытии конкретного участка, на котором произошел инцидент", - говорится в сообщении на странице службы в соцсети.

Концентрация метана в шахтах строго контролируется, заявил сегодня представитель компании "Сакнахшири" в прямом эфире телекомпании "Формула".

Мэр Ткибульского муниципалитета Давид Черкезишвили пообещал, что семьям погибшего и пострадавших будет оказана помощи. "Мэрия Ткибули сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать семью погибшего, а также пострадавших", - перевел слова Черкезишвили корреспондент "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал и о других происшествиях на шахтах в Грузии. Так, 27 ноября 2021 года на шахте в Ткибули произошел обвал, под завалами оказались два шахтера. Один из них провел под завалами шесть часов и был госпитализирован. Его напарник был найден мертвым.

В марте 2020 года рабочие шахты Дзидзигури получили отравление в вентиляционном туннеле, соединяющем шахты Дзидзигури и Миндели. Туннель использовался для передвижения из-за неисправности подъемного оборудования. До 26 февраля того же года компания должна была заменить на шахте Дзидзигури оборудование с истекшим сроком эксплуатации, однако сделала это не полностью. В частности, не были заменены канаты на подъемно-транспортных установках. В планах компании было доставлять рабочих под землю через соседнюю шахту Миндели.