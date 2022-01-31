Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Махачка, 31 января 2022 г. Фото: Руслан Исаев https://doshdu.com

31 января 2022, 21:43

Журналисты в Махачкале потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два одиночных пикета в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева прошли сегодня в Махачкале. Прохожие и автомобилисты выразили поддержку пикетчикам, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев обвинен по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что Гаджиев и его сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Первый пикет, с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования, провел сегодня в Махачкале учредитель "Черновика" Магди Камалов. Второй пикет, с требованием свободы для политических заключённых, провел журналист Идрис Юсупов.

Сотрудники полиции подошли к каждому из журналистов, потребовали письменных пояснений о целях каждой из двух акций, но каких-либо препятствий в проведении одиночных пикетов со стороны правоохранительных органов не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

Журналист отметил, что прохожие и водители автомобилей выражали поддержку во время каждого из двух пикетов. По оценке Юсупова, сегодняшние пикеты привлекли значительно больше внимания горожан, чем предыдущие аналогичные акции.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов подтвердил, что водители автомобилей и прохожие выражали поддержку инициаторам одиночных пикетов. Однако, по его оценке, сегодняшнее внимание прохожих и водителей к пикетам в поддержку Гаджиева было "обычным". Он не заметил ни увеличения, ни уменьшения внимания горожан к этим акциям, по сравнению с предыдущими аналогичными одиночными пикетами. 

В Ростовском окружном военном суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" защитник  Гаджиева Арсен Шабанов. Адвокат отметил, что на последнем судебном заседании была продлена мера пресечения Гаджиеву. На последующих заседаниях планируется выслушать свидетелей стороны обвинения.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Коллеги Гаджиева провели в Махачкале пикеты в его поддержку", "Свидетель по делу Гаджиева в суде отказался от показаний", "Коллеги Гаджиева констатировали интерес махачкалинцев к акциям в его поддержку".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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