Идея привлечь студентов в Кабардино-Балкарии для борьбы с "омикроном" вызвала споры в соцсети

21 января 2022, 08:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Кабардино-Балкарии решили привлечь к борьбе с новой волной коронавируса студентов и преподавателей медицинских учебных заведений. Студенты долгое время находились на дистанционном обучении и у них не хватит медицинских знаний, предположили некоторые пользователи Instagram. По плану руководства республики, от студентов не ожидается непосредственное участие в лечении, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января стало известно о первых случаях омикрон-штаммом коронавируса в Кабардино-Балкарии, вирус был выявлен у людей, которые не покидали пределы региона. 20 января глава республики Казбек Коков указал на низкие темпы вакцинации в Кабардино-Балкарии, он также сообщил об 11 случаях "омикрона". Учитывая быстрое распространение "омикрона", врачи уже готовятся к новой волне заражений, сказал в тот же день января глава Минздрава республики Рустам Калибатов.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались три человека, подтверждены 80 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 1537, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 43 656, следует из данных, опубликованных 20 января на сайте "Стопокронавирус.рф".

Минздрав Кабардино-Балкарии и представители медицинских учебных заведений обсудили привлечение студентов к работе на случай новой волны коронавируса, сказано в сообщении, опубликованном 20 января на сайте правительства Кабардино-Балкарии. "Наблюдается прирост числа больных, темпы составляют 22% по стране. Активно начал распространяться по субъектам РФ штамм "омикрон". <…> Ожидаемая массовость заражения может провоцировать тяжесть протекания болезни", – сказано в сообщении.

Планируется, что преподаватели медицинских учебных заведений будут привлечены для оказания медпомощи, а студенты – работать в колл-центрах, проводить сбор информации о болеющих на дому и давать им рекомендации. Студенты немедицинских направлений также могут стать волонтерами: они будут доставлять лекарственные средства пациентам, получающим лечение амбулаторно, сказано в сообщении.

Публикация о том, что власти Кабардино-Балкарии намерены привлечь в борьбе с коронавирусом студентов и преподавателей медицинских заведений была размещена 20 января на странице Instagram-паблика chp.nalchik, на который подписаны около 322 тысяч пользователей. К 08.50 21 января эта запись набрала отметок 560 отметок "нравится" и 50 комментариев. Часть их авторов усомнилась, что знания студентов достаточны после дистанционного обучения.

"Два года студенты на дистанционке, они даже шприц в руках не держали, чем они могут помочь?" – спросила sonya_batyrova1. "Студенты, которые учились-онлайн", – отметил пользователь 270737_21. "Будут помогать студенты ,которые с октября на дистанте?" – задалась также вопросом elyaaame.

"А мнение студентов кого-то интересует? Или это будет принудительно?" – поинтересовалась oksana20674. "Нет, по желанию", – отметил ей пользователь mll_0.7.

Другие пользователи поинтересовались, будут ли власти оплачивать труд студентам. "Студентам будут платить?" – спросила maiaa_077. "Оплата какая будет для студентов, в такой период?" – спросил также 50_shades_of_grey_____.

"Всё ищут и ищут, где и как деньги урезать... Конечно, студентам столько денег выплачивать не будете", – считает asya._117. "А студенты на общественных началах наверняка. Куда детей-то? У них наверняка не будет ни премии, или стипендии на период волонтёрства?" – предположила fati.begiewa.

Другая часть комментаторов инициативу властей Кабардино-Балкарии оценила положительно. "Людям не угодишь. Тут не говорится, что студенты будут делать назначения или операции. Не надо так узко мыслить", – указал пользователь fatyakash.

"Друзья, не паникуйте! Моя племяшка на пятом курсе, она все умеет, и шприц вводить, и капельницы ставить. Знаю завамбулаторией, которая на одном месте руководила более 40 лет и не умеет даже уколоть", – отметил пользователь edelweiss_091069.

"Не капризничайте, хорошо если студенты помогут. Судя [по тому, что] "омикрон" как цунами, то радуйтесь, что студенты есть. Студенты держитесь", – написал пользователь vryvry00. "Не все студенты учатся за деньги, не обобщайте. И вряд ли им предоставят делать что-то серьёзное, скорее всего – "унеси-принеси", – считает taisoeva_karina.

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