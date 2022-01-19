Ализамин Салаев освобожден по амнистии

19 января 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев, который сегодня вышел на свободу в соответствии с Актом об амнистии, заявил об ухудшении здоровья за время заключения. Салаев стал единственным из политзаключенных, кто соответствует условиям освобождения, указанным в документе, сообщил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев 20 апреля 2020 года был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. Бакинский апелляционный суд 6 октября 2021 года не удовлетворил жалобу защиты Салаева на отказ в условно-досрочном освобождении.

Ильхам Алиев 2 ноября 2021 года представил на рассмотрение в Национальном собрании проект постановления "Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября - Дня победы", 5 ноября 2021 года парламент принял Акт амнистии. В рамках амнистии намечено освободить около трех тысяч человек, однако ожидания об освобождении политзаключенных не оправдались, так как под условия освобождения подпадают лишь единицы из них признанных политзаключенными осужденных, отметили правозащитники.

Ализамин Салаев 19 января вышел на свободу. "Меня освободили в связи с Актом об амнистии, объявленном в начале ноября. Согласно этому документу, те, у кого срок тюремного заключения составлял до трех лет и до завершения которого оставалось менее шести месяцев, подлежали освобождению", - сказал Салаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил о возникновении серьезных проблем со здоровьем в период тюремного заключения."У меня сильно ослабло зрение, ходить стало сложно, ноги отказывают. Все это результат пыток и частых голодовок в тюрьме", - сказал Салаев.

21 сентября 2021 года Салаев сообщил, что в карцере колонии его дважды подвергали пыткам, в знак протеста он объявил голодовку. По словам оппозиционера, его 10 суток держали в карцере за отказ написать заявление о выходе из ПНФА, осуждающее деятельность партии. 23 сентября 2021 года в Бакинском апелляционном суде судья оставил без реакции заявление оппозиционера Ализамина Салаева о пытках. 6 октября 2021 года активист заявил в суде, что 29-й день проводит голодовку, требуя наказать сотрудника колонии за пытки.

Он отметил, что продолжит политическую деятельность как член оппозиционной партии Народного фронта. "Это наказание хотя и подорвало мое здоровье, но не сломило мою волю. Наша борьба за свободу и демократию продолжается", - сказал Салаев.

Салаев стал единственным попавшим под амнистию политзаключенным, отметил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "К сожалению, Акт амнистии был составлен таким способом, что под него не попали политзаключенные. Салаев, пожалуй, стал единственным из более чем 100 политзаключенных в стране", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в список политзаключенных, составленный организацией "За свободу политзаключенных Азербайджана" в декабре 2021 года, включено 122 человека.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".