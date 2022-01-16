Последствия урагана в Ставрополе, 15 января 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя. https://ставрополь.рф/upload/iblock/bbd/krovlya.jpeg

16 января 2022, 20:31

Власти Ставрополья пообещали компенсации пострадавшим от урагана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компенсации в размере 10 тысяч рублей получат владельцы поврежденных сильным ветром домовладений в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 января сильный ветер привел к повреждениям на Ставрополье кровель зданий, как частных домовладений, так и социально значимых объектов. В Ставрополе были повалены более ста деревьев, повреждены автомобили местных жителей, на один из детских садов упал башенный кран. Также ураган привел к отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов. В краевом центре был введен режим чрезвычайной ситуации.

Владельцы частных домов в Ставропольском крае, которые 15 января пострадали из-за сильного ветра, получат компенсации по 10 тысяч рублей на человека, сегодня сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. "В тех территориях, где ураган разгулялся сильнее всего и где введен режим ЧС, готовимся к проведению выплат по 10 тысяч рублей на человека собственникам пострадавших домовладений", - написал глава края.

Он сообщил, что ветер повредил кровли около 50 зданий, в их числе социально значимые объекты, многоквартирные и частные дома. В незначительно пострадавших многоквартирных домах ремонт в должен быть проведен управляющими компаниями, отметил Владимиров и пообещал компенсировать потраченные средства. "При серьезных повреждениях - работы проводит краевой фонд капремонта. Частным домовладениям окажем помощь кровельными материалами. Для этого владельцам необходимо обратиться в органы местного самоуправления", - заявил глава Ставрополья. Он также сообщил, что к вечеру 16 января восстановлено электроснабжение практически во всех территориях края, заново подключены 29,9 тысяч жилых домов, среди которых 16 многоквартирных, а также 27 социально-значимых объектов.

Из-за ветра в крае без света находились 86 тысяч человек, было повреждено свыше 100 метров газовых труб в Ставрополе. Специалисты продолжают вести восстановительные работы, сообщил сегодня в 19.17 мск со ссылкой на информацию Главное управления МЧС по региону "Интерфакс".

Примечание:

"Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "Жители Буденновска остались без теплоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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