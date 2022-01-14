Генплан Геленджика принят вопреки протестам горожан

14 января 2022, 13:19

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Депутаты гордумы Геленджика большинством голосов одобрили сегодня новый генплан города. Участники акции протеста против генплана раскритиковали это решение и потребовали встречи с председателем гордумы.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря геленджикцы провели сход, на котором записали видеообращение, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили протестующие тогда в обращении. Сегодня несколько десятков человек вышли на протест перед зданием администрации Геленджика, где гордума проводили обсуждение по вопросу о принятии нового генплана.

Проект нового генплана Геленджика предполагает перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. 16 ноября публичные слушания о генплане города обернулись акцией протеста, на которой около тысячи геленджикцев потребовали отменить его внедрение. По их мнению, это приведет к обесцениванию жилья.

Депутаты гордумы Геленджика большинством голосов утвердили новый генплан города, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня в Геленджике проект нового генерального плана принят и утвержден. Подавляющее количество депутатов в ходе заседания поддержало этот градостроительный документ", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Сообщение о том, что власти Геленджика одобрили новый генплан, было сегодня также опубликовано и в Telegram-канале "Новый Геленджик". "Администрация унизила всех жителей города. Это видео хорошо характеризует ситуацию", – сказано в публикации.

На кадрах видео, прикрепленного к записи, показана замглавы Геленджика Янина Скорикова. Она стоит в окружении около двух десятков людей, которые, судя по контексту, являются участниками акции протеста. Действия происходит перед входом в здание. Одна из женщин выговаривает Скориковой претензии.

"Два понятия человек и чиновник. Когда человек становится чиновником, то он прекращает быть человеком. Вы плюёте на наши (неразборчиво), вы нас ломаете, ломаете наши (неразборчиво). Я за свою жизнь встречалась с разными чиновниками и из них только человек пять, которые поняли нашу боль, а остальным на нас наплевать", – сказала на кадрах видео женщина, обращаясь к Скориковой.

"Пушкинский дол" восемь лет добивается, мы добились, чтобы было решение. Было решение? Нет! В последний момент нас выкинули и сказали: "всё". А куда нам деваться? У нас маленькие дети, пенсионеры", – добавила участница акции повышенным тоном.

23 марта 2017 года жительнице Крымска Инне Кущ было предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, она ввела в заблуждение более 150 человек, желавших приобрести участки под строительство коттеджей в поселке "Пушкинский дол". Ущерб потерпевшим оценивается на сумму свыше 138,5 миллиона рублей. 11 марта 2020 года суд признал Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков дольщикам "Пушкинского дола" и приговорил ее к четырем годам колонии-поселения.

На кадрах другого ролика, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Новый Геленджик" также показана Янина Скорикова в окружении протестующих горожан. Действие тоже происходит перед входом в здание. "В чем проблема? Сейчас мы пришли, вы нам рассказываете (неразборчиво). [Мы хотим] чтобы дума ответила", – сказал, обращаясь к Скориковой, один из присутствующих.

"[Председатель гордумы Геленджика Михаил] Димитриев лично говорил", – ответила ему чиновница. "Так мы вот и спрашиваем, вы на каком основании за думу отвечаете?" – спросил мужчина. "Я отвечаю за работу администрации", – заявила Скорикова.

"Так почему вы? Мы же идем в думу, а не к вам. Я к вам на прием не записывался", – подчеркнул участник акции. После этого все прочие собравшиеся стали требовать от Скориковой пригласить на встречу председателя гордумы. В это время один из присутствующих попытался пройти в здание, после чего был остановлен Скориковой, которая стала его расспрашивать, к кому он направляется и с какой целью. На этом ролик оборвался.

К 13.20 мск это видео набрало около 4,1 тысячи просмотров и 32 комментария. Часть их авторов возмутилась действиями властей Геленджика. "Власть испугалась и рванула кто куда, целых 20 человек пришли шатать режим", – сыронизировал пользователь Путник 93. "Скорикова это власть? Кто её выбирал?" – спросил в ответ Alex. "А где депутаты, председатель, почему вышла заместитель? Мужчин-чиновников в администрации Геленджика что ли нет?" – задалась вопросом Светлана.