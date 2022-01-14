Жители Геленджика вышли на протест против нового генплана

14 января 2022, 11:41

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Несколько десятков человек собрались перед зданием администрации и гордумы Геленджика, где сегодня депутаты обсуждают проект нового генплана города.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря жители Генеджика провели сход, на котором записали видеообращение. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили участники схода. Их обращение было адресовано губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Проект нового генплана Геленджика предполагает перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. 16 ноября публичные слушания о генплане города обернулись акцией протеста, на которой около тысячи геленджикцев потребовали отменить его внедрение. По их мнению, это приведет к обесцениванию жилья.

Около здания администрации Геледжика сегодня собрались местные жители, информировал Telegram-канал "Хороший Геленджик". Также к публикации в канале прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек. Они стоят наулице. Ситуация судя по кадрам ролика, длительность которого составляет восемь секунд, спокойная. "Местные жители подтягиваются к администрации Геленджика, где сейчас принимают генплан", – сказано в описании к ролику. Публикация в Telegram-канале размещена в 09.28 мск.

В 09.00 мск 14 января в Думе Геленджика началась сессия, на которой депутаты обсуждают утверждение генплана Геленджика, следует из сообщения, опубликованном на сайте местной администрации. Также на сайте администрации указано, что мэрия и городская Дума расположены в одном здании.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".