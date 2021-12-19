Участники схода в Геленджике потребовали от властей реакции на претензии к генплану

19 декабря 2021, 17:10

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Представители властей не реагируют на замечания жителей Геленджика к проекту нового генплана, указали участники схода, записавшие видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре жители Геленджика рассказали, что их не удовлетворил результат слушаний о новом генплане города. Чиновники уклончиво отвечали на вопросы о судьбе земельных участков горожан в случае принятия нового генплана, пояснили они.

21 октября жители Геленджика провели сход против проекта нового генплана, который предполагает перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. 16 ноября публичные слушания о генплане города обернулись акцией протеста, на которой около тысячи геленджикцев потребовали отменить его внедрение. По их мнению, это приведет к обесцениванию жилья.

18 декабря на сход собрались несколько сотен жителей Геленджика, они записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Активисты также заявили, что 61 из 75 территориальных общественных самоуправлений курорта подписали отказ от изменений в генплане, сообщает сегодня "Юга.ру".

Видео с места схода размещено, в частности, в Instagram-паблике "Туподар Краснодар", на который подписаны 247 тысяч пользователей. На кадрах видны несколько десятков человек. Видеообращение от их имени зачитывает с листа бумаги женщина.

"Уважаемый губернатор, вы говорите о развитии санаториев и здравниц, а на территории бывших санаториев возводятся апарт-отели и шикарные особняки. О доступности природных ресурсов каждому гражданину — а у нас на этих территориях ремонт яхт и свалки со строительным мусором. Вы распорядились земли сельхозназначения сохранять для виноградарства и ввести запрет на перевод в другую категорию, а мы видим, что в проекте генерального плана земли выведены в зону отдыха для проекта «Марьина усадьба», где территория застройки больше, чем сами виноградники. Какой нам нужно сделать следующий шаг, чтобы представители администрации края и города стали считаться с мнением жителей? Проведенные встречи инициативной группы жителей города с администрацией результата не дали. Ни одно предложение от местных жителей не удовлетворено", - говорится в обращении.

Сход прошел без инцидентов и задержаний, сообщила активистка из Геленджика Светлана Тережоль. По ее словам, горожане недовольны тем, что "никаких подвижек по внесению предложенных жителями изменений в генплан нет". Она уточнила, что люди "не хотят ждать до последнего дня" и ждут от властей реакции на ранее поданные замечания к проекту генплана.

"Приближается 26 декабря, когда должно быть принято решение по генплану, пройти голосование депутатов. Из-за отсутствия диалога, публичной пустоты, люди вышли выразить свое негодование", – приводит сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Ответы администрации на вопросы участников схода опубликовала сегодня на своем сайте геленджикская городская газета "Прибой". В частности, в ответе на вопрос о возведении апарт-отелей представитель властей заверил, что "строительство многоквартирных жилых домов и апарт-отелей в настоящее время на территории города Геленджика не производится".

Территория комплекса "Марьина Усадьба", согласно проекту генплана, остается землями сельхозназначения, информирует издание, не уточнив, ответы какой именно администрации приводит.

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